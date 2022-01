Nueve años paralizado tiene el servicio de Rayos X de hospital guariqueño

El representante del gremio de radiólogos del estado Guárico Norberto Seijas, denunció Radio Fe y Alegría Noticias que el servicio de Rayos X del hospital Israel Ranuárez Balza de San Juan de Los Morros tiene nueve años paralizado.

“El servicio de radiología está totalmente fatal, aquí tenemos nueve años sin ningún equipo en buenas condiciones, no sirve ninguno equipo, ni las procesadoras, ni los equipos, ni nada”, mutualizó Seijas.

El gremialista manifestó que los trabajadores de esta unidad solo van cubrir su turno, ya que solo prestan el servicio al quirófano. “Lo que estamos es prestando un servicio únicamente al quirófano y está a media máquina

“Necesitamos la mejora de todos nuestros servicios y la mejora de todas nuestras áreas para prestar mejor servicio a los pacientes como era tiempos atrás, aquí se ha perdido todo”, reclamó.

Sin agua

Otros de los problemas que denuncia el representante del gremio es el deterioro en el que se encuentran los dormitorios y los baños dentro de la unidad de Rayos X y la falta de agua dentro del centro de salud de la capital guariqueña.

“Los baños y los dormitorios no sirven, eso está en el suelo. No hay agua, los baños no funcionan, los familiares tienen que traer agua en los bidones para prestarle sus servicios de aseo a los pacientes”, denunció Seijas.