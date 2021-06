Nueve días sin combustible lleva el transporte público de Mérida

Desde la semana pasada los conductores de la línea de transporte La Otra Banda del municipio Libertador en el estado Mérida llevan sin poder surtir combustible. Esta problemática ha paralizado a 50 unidades de transporte que hacen vida en esta línea y ha afectado a más de cien trabajadores del volante.

Eladio Vergara, presidente de la cooperativa La Otra Banda, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que de 70 unidades, solo cuentan con 50 de ellas operativas, sin embargo están paradas por combustible, el resto las tienen en los talleres por fallas en los motores, cajas, trasmisiones, entre otros, como también muchos choferes mantienen suspendida las unidades debido a que consideran que trabajar en la actualidad bajo estas condiciones “no es rentable”.

“Desde el día jueves pasado no nos echan gasolina, el día viernes 11 del corriente mes nos surtieron a dos unidades de gasolina y el día lunes a 3 unidades sólo 50 litros de combustible y nos echan a 20 carros diarios cuando hay gasoil”, aseguró Vergara quien aclaró que este fin de semana ya no podrán surtir combustible y deben esperar hasta el próximo lunes 21.

Desmienten venta de combustible

Vergara aseguró que no existe venta de combustible por parte del sector del transporte público pues lo poco que le surten en las estaciones de servicio lo destinan para poder medio trabajar y ofrecer el servicio del transporte a los merideños en la medida de lo posible hasta el mediodía.

«Muchas personas dicen que nosotros echamos combustible y que lo vendemos y que no sé qué, ¿qué vamos a vender lo que no tenemos? si nosotros lo que hacemos es trabajar, lamentablemente el transportista está pasando por una situación difícil que no sabemos con qué trabajar”, mencionó.

Ante esta problemática los merideños que residen en los sectores de Los Curos, La Pedregosa, Los Próceres, Sai – Sai, La Floresta, La Humboldt, avenida Las Américas, Los Sauzales y El Llanito se han visto perjudicados ante la ausencia del transporte público que opera por estas comunidades del municipio Libertador.

Muchos de ellos han tenido que caminar largos trayectos para llegar a sus lugares de trabajo y retornar nuevamente a sus hogares. Otros otros disponen de bicicleta y aquellos que cuentan con recursos adquieren bicicletas eléctricas, algunos renuncian a sus puestos de trabajo y se dedican a otra labor.