Obispo de El Tigre invita a «enjugar el rostro del que está sufriendo»

Monseñor José Romero es el Obispo de la Diócesis de El Tigre, dentro de la geografía del estado Anzoátegui. Este martes santo conversó con Radio Fe y Alegría Noticias sobre el nuevo significado que adquiere la vivencia de la Semana Santa en Venezuela en medio de estas circunstancias marcadas por las restricciones de movilidad y asociación colectiva.

La primera idea que remarcó es que «se han cerrado los templos pero la Iglesia sigue trabajando, animada porque donde hay un bautizado, un cristiano, ahí está la Iglesia que somos un Nosotros».

Desde esta idea propone tener la actitud «de María, del Cirineo, de la Verónica, de José Arimatea, que ayudaron a llevar una cruz que no les pertenecía, que acuden a enjugar el rostro de la persona que está sufriendo, que no fueron unos Pilatos que se lavaron las manos, que no fueron el Judas que traiciona».

Enfatizó monseñor Romero que en esa comunión colectiva prevalece el sacerdocio común de los fieles bautizados «y por eso la invitación, en esta oportunidad, es vivir la Semana Santa desde el hogar».

Aclaró que en todas las diócesis del país sus respectivas comisiones de liturgia han elaborado materiales y una especie de guiones para acompañar todas las celebraciones religiosas desde las casas.

En este punto reconoció que «nosotros no habíamos puesto a rezar a los fieles en las casas, y bendito Dios porque en medio de algo trágico, doloroso, nos hemos visto todos en la necesidad de aprender a orar». Y precisó que no es lo mismo rezar que orar. «Se trata de llevar la oración a la vida y la vida a la oración».

Dijo que tanto el año pasado, cuando se vivió un primer momento de limitaciones, y durante este 2021 «los testimonios de las familias son hermosos al reunirse todos y han orado, meditado, contemplado la presencia del Señor en sus vidas a través del rosario, del vía crucis para personas mayores, jóvenes, niños».

También recomendó hacer lecturas de la Biblia tomando salmos y alguno de los 4 evangelios, acompañados de algunos cánticos religiosos. Y dentro de esta onda inspiradora reconoció que ha sido enriquecedora la experiencia creativa que han compartido los laicos en la organización de estas celebraciones «incluyendo la utilización de las redes, y en ese sentido la evangelización ha sido fenomenal, hemos llegado a fortalecer la cercanía entre los mismos fieles».

Cuidar a quienes nos cuidad

El Obispo de El Tigre también abordó el tema de la COVID-19 en el país. En el aspecto específico de los médicos venezolanos lamentó que a estas alturas «ya van 408 personal sanitario muertos, hay médicos jóvenes, entonces nos tenemos que cuidar y cuidarlos a ellos».

Sobre la queja que el día domingo expusiese Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal, sobre el impedimento de funcionarios militares y policías para celebrar las misas en Táchira correspondientes al Domingo de Ramos, Romero aseguró que «hemos atendido las normas de bioseguridad en los templos, nos hemos cuidado y hemos cuidado a los demás».

El prelado destacó además el servicio comunitario que muchas personas han prestado al donar tratamientos, medicinas «que ya no utilizan, y eso ha permitido, entre otras cosas, que Cáritas llegue hasta los más necesitados».

Invitó a no olvidar la centralidad de estos días santos que es «la pascua, que es el corazón de nuestra fe cristiana católica que nos debe conducir a renovarnos, a ser hombres (y mujeres) nuevos».