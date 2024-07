Obispo Pablo Modesto González pide llegar a la paz sin pasar “por los caminos inadecuados”

Pablo Modesto González, obispo de la Diócesis de Guasdualito, hizo un llamado de paz desde el municipio José Antonio Páez del estado Apure, a propósito de la compleja realidad que está viviendo Venezuela tras los resultados electorales de las presidenciales que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Estamos unidos en oración porque estamos en una situación bastante delicada. El objetivo de nuestra vida es la fraternidad, la justicia y la paz entre todos. La paz no se consigue pasando por los caminos inadecuados”, dijo a los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias.

También el padre instó a que todo se mantenga en calma y se eviten alteraciones del orden público.

“Hacemos un llamado a todo el pueblo a que mantenga la calma, reconozca que tiene sus derechos a buscar la justicia, pero no podemos de ninguna manera, como iglesia, justificar que en busca de la paz se utilicen caminos que no son adecuados. Por eso, llamamos a la tranquilidad, seguridad y que no actuemos con acciones de provocación de ninguna manera y de ningún grupo”, expuso.

Agregó que a través de la oración se encontrará iluminación; recordó que los ciudadanos deben apegarse a sus valores y dones, así como también envió bendiciones a su pueblo.

“La invitación es a la oración que nos va a dar fuerza y nos va a inspirar. Por ahí van a tener iluminación para actuar. No se dejen llevar por impulso y por la rabia. El objetivo no es imponerse unos sobre otros, sino ser un gran pueblo. El apureño es hospitalario, honesto y trabajador”, clamó el padre Pablo Modesto González, señalando que la iglesia se mantiene en una jornada de amor, paz y concordia.

Con información de Rómulo Zapata | Radio Fe y Alegría Noticias.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra App.