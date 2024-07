Obispos de Bolivia, Chile y Perú piden comprensión de la migración forzada

El noveno encuentro entre obispos de la triple frontera cerró con un llamado a comprender el fenómeno de la migración forzada en la región.

“Es sumamente importante involucrar a toda la Iglesia en un proceso de conciencia de la migración forzada, metiéndose en la piel del migrante y refugiado”, expresaron en un comunicado.

Los líderes de la Iglesia se reunieron en la ciudad de Tacna, Perú. Allí, los obispos, junto a laicos, religiosas y sacerdotes reflexionaron sobre las migraciones y la palabra del Papa Francisco sobre este fenómeno.

El obispo de Tacna y Moquegua, monseñor Marco Cortez Lara, leyó parte de la carta que escribió el papa para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2024.

“Agradezco a mis hermanos obispos y agentes de pastoral que se preocupan por los migrantes. Los aliento a que no dejen de descubrir y enjugar en cada uno de ellos el rostro sufriente de Cristo sufriente, cada vez que se ven forzados a abandonar su tierra al no encontrar otra salida, enfrentándose a múltiples riesgos y tribulaciones de un camino duro y no siempre completado. Gracias por comprometerse con ellos en su lucha por una sociedad que les haga justicia y les respete su dignidad”.

Segmento de la carta del Papa: Dios Camina con su pueblo.