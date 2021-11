Observadores internacionales no encontraron anomalías en las elecciones

Este lunes algunas delegaciones que participaron como observadores internacionales del proceso electoral en Venezuela divulgaron sus respectivos informes.

La Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad de México, el Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y el CEELA fueron los primeros en exponer sus impresiones.

Carlos Díaz Polanco habló en nombre del grupo de observadores de México. Resaltó el nombramiento de los miembros de mesas de manera «aleatoria y automática», previamente auditado por los veedores internacionales.

Sobre el proceso de instalación de mesas realizada el viernes 19 de noviembre, dijo que en los más 14 mil centros electorales el acto se llevó a cabo con toda «normalidad».

El líder de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad de México también alabó las medidas de bioseguridad aplicadas en el proceso electoral.

#EnVide📹| Miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad de México, @diazpol detalló los procesos electorales venezolanos que pudo presenciar durante su estadía en nuestro país.#VictoriaPopular pic.twitter.com/CoXv4nyMty — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 22, 2021

«El sistema electoral de Venezuela es uno de los más transparentes e idóneos del mundo»

Por su parte, Carlos López López, del Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en su informe catalogó al sistema electoral venezolano como uno de los más transparentes e idóneos.

También resaltó la presencia de forma «permanente y constante» de todos los partidos de la oposición en todo el proceso, incluyendo los momentos previos a las votaciones como las auditorías.

Según el Observatorio, los partidos políticos firmaron su consentimiento en las actas previo a las elecciones.

Sobre las elecciones López aseguró que fue un proceso desarrollado en un «clima de tranquilidad y paz».

«Eso es para nosotros aparte de la legalidad fue una legitimidad de todo el proceso eleccionario. Queremos destacar la auditaría técnica que realizaron los expertos universitarios. Eso le ha dado una profundad que antes no se tenía».

#EnVideo 📹| El Representante del Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Carlos López López, da detalles acerca del Plan de Veeduría Internacional Electoral de las elecciones venezolanas#VictoriaPopular pic.twitter.com/7lQmBmp4On — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 22, 2021

«Hallazgos mínimamente comprometedores»

Marina Urrizola, representante del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos (CEELA), aclaró que su participación se limitó al acompañamiento técnico.

No se desplegaron como lo hicieron otras delegaciones porque este Observatorio no se dedica a la observación en lás regiones. Estuvieron en cada instancia de la auditoría, y destacó la importancia de la auditoría técnica realizada por académicos de seis universidades de Venezuela.

«Hicieron un trabajo espectacular. Y son lo que realmente pueden hacerlo porque son los que preparan a los diferentes ingenieros y profesionales que van a trabajar en el sistema», dijo Urrizola.

Sin embargo, mencionó que en una auditoría no vinculante de 20 categorías, 3 resultaron ser «mínimamente comprometedores». No obstante no detalló sobre este aspecto.