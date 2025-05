Yohana Ávila, coordinadora del Servicio de Atención y Orientación al Paciente Indígena (SAOI) en Machiques, manifestó este jueves su inquietud y preocupación como facilitadores interculturales bilingües, asegurando que no cuentan con las condiciones, ni herramientas para el cuidado de pacientes indígenas.

“Nuestro servicio debe ser de calidad y eficiencia, para crear las condiciones de comunicación intercultural entre el indígena y el personal de salud, pero esto no es posible por las situaciones y realidades que se registran. Aquí en el hospital, las medicinas, los insumos no son suficientes para cubrir la alta demanda que tenemos de las zonas indígenas”, expresó.

La representante de SAOI señaló que en estos momentos se registran en distintos puntos del municipio reuniones políticas por el tema electoral, pero hasta los momentos no ha habido ningún acercamiento para saber en qué situación estamos trabajando.

Indicó que existen muchas dificultades con los pacientes indígenas. “Hay que trasladarlos en las busetas de la línea de transporte Machiques-Maracaibo. Pacientes que con picadas de culebras por falta de suero antiofídico deben ser remitidos, porque aquí no tenemos ningún tipo de medicamento e insumos. Este centro de salud tiene una alta demanda de pacientes y a esta oficina llegan todos los indígenas de las diferentes cuencas con sus enfermedades y emergencias”, detalló.

Pidió a los concejales y a los representantes de los diferentes partidos políticos acercarse a la oficina de SAOI en Machiques.

“Esta sede es de todos, de la parte indígena y no indígena. Por favor, llamen al equipo de salud indígena, pregunten qué le falta al hospital por la parte indígena. El personal SAOI está día y noche”, añadió.

Foto: Sergio Suárez | Radio Fe y Alegría Noticias.

Reiteró que no cuentan con una ambulancia para trasladar a los pacientes indígenas. “Recibo apoyo de la ambulancia de la parroquia Fray Bartolomé de Las Casas. Con el combustible nos apoyaba las viceministra de los pueblos indígenas, pero ya no están en el municipio”.

Insistió que no cuenta con las herramientas para trabajar. “De verdad que no nos toman en cuenta las instituciones. Aquí al municipio Corpozulia llegó a realizar un censo de operaciones y no contactó a SAOI en la parte de salud. Tenemos un censo de más de 100 pacientes para operar y no fuimos tomados en cuenta”.

Señaló que un sinfín de personas ha ido solo a tomarse fotos y videos, sin preguntar y responder a las múltiples necesidades que padece la institución.

Destacó que gracias a Dios los pacientes que logran trasladarse a Maracaibo reciben el apoyo en las oficinas de SAOI en Maracaibo, con la Dra. Rosa Morillo. “Pero necesitamos que la atención se realice por aquí y para eso requerimos el apoyo de todos”.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.