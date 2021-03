Olmos: aumento de salario sigue sin cubrir las necesidades básicas

Para el economista, Aaron Olmos, el aumento de salario en Venezuela a Bs. 1.800.000,00 es la continuidad de una política que no necesariamente cubre las expectativas dado por un clima hiperinflacionario.

indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que por ejemplo, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación del mes de febrero de 2021 fue de 50,9% y que con ello “cualquier aumento de salario en moneda nacional no va a tener ningún tipo de sentido”.

“Cuando el bolívar sigue perdiendo valor intrínseco a gran velocidad con el paso del tiempo, cualquiera que sea el ajuste salarial que se tenga que hacer en Venezuela tendría que tomarse en consideración la situación de mercado, la cual lastimosamente para el mercado interno se está solicitando moneda extranjera con un tipo de cambio que se aprecia a gran velocidad, ya cercano a Bs. 1.900.000,00”, explicó Olmos.

Respecto al incremento de los costos en los servicios básicos dijo que algunos de ellos requieren un aumento en sus tarifas para que sigan en funcionamiento, sin embargo, a su juicio, no necesariamente la calidad detrás de ellos corresponde con un incremento.

“Los incrementos (en el costo de los servicios públicos) en definitiva no son coherentes con la situación que estamos viviendo en el país, eso de alguna manera trae un escenario muy complejo y un círculo vicioso en donde se hace necesario incrementar tarifas pero la calidad de los servicios no es correcta, no es mejor con un salario que cae a gran velocidad el cual se te hace insuficiente para poder cubrir las necesidades básicas y fundamentales”, argumentó Olmos.