ONG internacional advierte que ningún miembro del G7 ha ratificado acuerdo de desarme nuclear

La organización no gubernamental Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) exigió a los Jefes de Estado del denominado G7, ratificar la firma de Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

La exigencia ocurre en medio del inicio de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, donde acudirán los representantes de siete de los países más poderosos del mundo.

De acuerdo la ONG, ningún país integrante del G7 ha ratificado este Tratado. El instrumento establece prohibiciones al desarrollo, producción, posesión, uso o amenaza de uso de las armas nucleares. Tampoco han ratificado el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, vigente desde 1970.

Además, rechazan que parte de la agenda sea la reunión de los Jefes de Estado con víctimas del bombardeo de Estados Unidos en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, pero sin ningún tipo de acción concreta.

Otra de sus exigencias es que el G7 reconozca formalmente las catastróficas consecuencias del uso de las armas nucleares y condenen “inequívocamente todas y cada una de las amenazas de usar armas nucleares”.

When choosing a location for the #G7Summit, Japan’s PM Kishida decided Hiroshima was the best place to discuss intl peace and nuclear disarmament. W/ nuclear risks escalating, concrete steps towards disarmament should top the agenda. ICAN has 4 demands to the leaders. #nuclearban pic.twitter.com/VJjQZLK7RH