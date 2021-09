OPEP: «Venezuela produjo 523 mil barriles de crudo al día en agosto»

Según datos de la OPEP, Venezuela produjo 523 mil barriles de petróleo al día durante el mes de agosto. El dato fue reseñado dentro del informe correspondiente a ese mes número 8 de 2021.

Pero en el informe, hacen referencia a una fuente primaria y una secundaria, y en ambos casos, los números no coinciden.

Según las fuentes secundarias, Venezuela alcanzó los 523 mil barriles del día. Por su parte, la fuente primaria asegura que se produjeron 641 mil barriles de crudo al día.

La diferencia de producción diaria entre el dato de la fuente primaria con respecto a la fuente secundaria es de 118 mil barriles al día.

