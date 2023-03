“Opositor que no participe en las primarias, no es opositor”

Richard Casanova, presidente de la fundación Construyen País en Venezuela, afirmó en el programa radial Amanecerá y Veremos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, que la situación país podría empezar a cambiar desde la organización comunitaria.

Para Casanova, la participación masiva de la sociedad civil en las contiendas electorales por lo general es el principal motivo para hacer un cambio de la política en Venezuela.

Casanova afirmó que el gobierno nacional ha utilizado los recursos económicos de los venezolanos solo para mantener el control social pese a que, según él, Nicolás Maduro tiene un rechazo del 80 %.

Consideró que se debe salir de Maduro para concretar un cambio profundo, no solo desde el punto de vista económico. En ese sentido, aseguró que las primarias de la oposición es el siguiente paso para encaminar un nuevo destino para Venezuela.

“Opositor que no participe en la primarias no es opositor. El que no participe en este evento de primarias es porque le está haciendo el juego al gobierno”, sentenció Casanova.

