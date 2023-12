Ordenan investigar a empresas del show de Romeo Santos

El fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó la noche de este lunes 11 de diciembre que el Ministerio Público ordenó una investigación y sanción hacia la empresa productora de espectáculos Panteras Entertainment, así como también la compañía de tickets Global Boletos, responsables de la realización del concierto del “Rey de la bachata” bachata, Romeo Santos, en la base aérea de La Carlota, en Caracas.

La medida corresponde a que ambas organizaciones “abusaron de la buena fe” del público seguidor del bachatero, quien debió presentarse la noche del domingo 10, y finalmente lo hizo a las 4:00 de la mañana del lunes 11 con un show que duró dos horas, es decir, hasta el amanecer.

Este hecho provocó la indignación de los asistentes al espectáculo que estaba previsto que iniciara a las 9:00 de la noche, pero a esa hora el intérprete de Propuesta indecente ni siquiera había llegado al país y no fue sino hasta la 1:00 de la mañana cuando Global Boletos publicó un video informando que el cantante ya estaba en Venezuela.

Más de ocho horas de retraso

Por otra parte, los fanáticos del cantante aguardaban de pie o sentados (de acuerdo a la ubicación) a que saliera su artista, pero los animadores del evento informaron luego de la medianoche que hubo “un percance” en el avión que traía los instrumentos musicales y aseguraban que la voz de Ella y yo ya estaba en su camerino. Información que tampoco resultó cierta, porque después de las 2:00 de la mañana era que el cantante salía del Aeropuerto Internacional de Maiquetía rumbo a La Carlota.

A esa hora muchos de los asistentes comenzaron a abandonar el recinto cansados de tanto esperar por el artista y que a su vez exigirían el reintegro de su dinero. Otra de las fallas que expresaron varias de las personas a través de las redes sociales es que hubo mala organización por parte de las empresas responsables, pues a varias personas las reubicaron, otras no tenían sillas a pesar de que contaban con un boleto y un número de asiento.

Ante esta situación, el ente estatal designó a la Fiscalía 14 Nacional para investigar y sancionar las irregularidades por parte de las dos empresas, “quienes con medios capaces para delinquir agraviaron y abusaron de la fanaticada del cantante Romeo Santos en el concierto que se celebró la madrugada del 11 de diciembre en la ciudad de Caracas”, escribió el fiscal a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Inmovilización de activos

El funcionario agregó que “las pesquisas iniciales identificaron que el presunto responsable de la organización del concierto es Juan Carlos Araujo Durán”, a quien detuvieron y enjuiciaron por ser el dueño de un avión que capturaron con más de 400 kilos de cocaína en el año 2015 en República Dominicana.

Saab aseguró que Araujo estando tras las rejas y bajo “la complicidad interna de su lugar de reclusión también habría estafado a los organizadores del concierto de Anuel en el mes de marzo a través de la empresa LiveVip”. Además, agregó que también detuvieron a Argenis Guerra, director del penal donde está Araujo.

El fiscal resaltó que el Ministerio Público solicitará como medida preventiva y de manera inmediata, la inmovilización de todos los activos de ambas empresas por “estos delictivos hechos”.

Romeo Santos responsabilizó a la empresa productora

Cuando finalmente Santos se subió al escenario, ofreció disculpas a su público y de inmediato responsabilizó del retraso a la empresa productora:

“No quiero tapar a nadie voy a hablar sin diplomacia esta noche. Ayer subí a escenario a las cuatro de la mañana al igual que hoy por una situación donde involucra a la misma empresa que organizó este evento”, expresó.

El intérprete de Eres mía prosiguió con: “es una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público, hacia mis músicos, mis técnicos y este servidor. Tengo 26 años de trayectoria y nunca le he faltado el respeto a mi público, nunca he llegado tarde, nunca he cancelado un show, esto es sencillamente culpa de la empresa que organizó el evento” afirmó.

Panteras Entertainment y Global Boletos se pronuncian

Horas después del concierto, la empresa Panteras Entretainment publicó un extenso comunicado en el que le agradecieron a los seguidores de Romeo Santos por asistir al evento, pero que el retraso se originó por las restricciones aéreas entre Aruba y Venezuela, y el avión tuvo traía los equipos del bachatero tuvo que aterrizar en República Dominicana y lo sometieron a una revisión exhaustiva.

“A pesar de los desafíos, el evento en la Base Aérea de La Carlota se llevó a cabo sin problemas, demostrando la resiliencia y el trabajo en equipo de todos los involucrados”, reza parte del texto.

Posteriormente, la empresa que se encargó de la venta de las entradas para el espectáculo, Global Boletos, también emitió un comunicado en el que expresa que no tiene nada que ver con la producción del show, sino que su única responsabilidad “se limita a la venta de boletos y no tiene relación ni responsabilidad en la producción, planificación, y ejecución del evento, así como en los trámites administrativos asociados al mismo” y se solidarizan con la compañía productora Panteras Entertainment.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.