Organismos de seguridad y universidades de Mérida se unen para enfrentar las lluvias

Organismos de seguridad y universidades de Mérida presentaron diversas propuestas para mitigar los riesgos en la entidad andina, debido a las intensas lluvias.

Así lo informó Jehyson Guzmán, gobernador de la entidad. Según él, hubo una reunión técnica para generar propuestas, que se presentaron en el 1er Encuentro Científico del Estado, donde los entes gubernamentales y los universitarios y organismos entregaron un informe técnico sobre las emergencias ocurridas en la región.

Entre los universitarios, había representantes de las facultades de Arquitectura y Ciencias Forestales de la Universidad de Los Andes (ULA), de la Unefa y Uptm.

Guzmán aseguró que hay que crear obras y reconstrucción de servicios, mientras resaltó que es fundamental la participación de los alcaldes.

Agregó que hasta ahora hay contabilizados 48 puentes en todo el estado Mérida que hay que atender; también 32 diques afectados, de los cuales al menos ocho de ellos han sido recuperados tres veces durante este año.

“Necesitamos que alguien nos diga así, con ese conocimiento, no lo vuelva a hacer ahí, no vuelva a poner el dique de agua en el mismo sitio, no siga insistiendo con el puente allí”, enfatizó.

El gobernador alertó a los científicos sobre los movimientos símicos en el territorio los cuales, por pequeños que sean, generan desprendimiento de masas.

“Hay unos movimientos que son mínimos, pero generan la ruptura de nuevas vertientes de agua”, detalló.

Foto Cortesía.

Guzmán agregó que emitirá un informe a la presidencia de la República y solicitará que se evalúe el Plan de Recuperación de Mérida, con respecto de los recursos que recientemente fueron discutidos en las mesas de negociaciones de México.

Claudia La Faye, directora de la Escuela de Arquitectura de la ULA, destacó que esta unión tendrá resultados óptimos. “Esta iniciativa de la gobernación de unirnos para trabajar en conjunto, puede generar frutos maravillosos que se ha intentado en otras ocasiones y no se ha podido”, comentó.

“Vamos a ver si realmente esas mesas de trabajo logran dar los frutos que espera esta gestión. Yo confío en que se logre y veo a la gente con muchísimo ánimo para eso, y es pertinente y necesario porque el cambio climático y las lluvias van a continuar y no solamente tenemos ese tipo de amenazas, tenemos otras amenazas que resolver también”, sentenció.