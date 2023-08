Organizaciones criminales de las zonas mineras hacen actos benéficos para ganar aprobación  

María Fernanda Sojo, periodista de Transparencia Venezuela, reveló que las organizaciones criminales han ido “mutando” para imponerse en las zonas mineras no solo mediante la violencia, sino también a través de actos benéficos.

“Han ido creando organizaciones supuestamente benéficas que ofrecen comida y la restauración de una plaza o una cancha. De esta forma, lo que intentan es ganarse el respaldo y la aprobación de algunas comunidades”, aseguró Sojo en declaraciones a Háblame Bajito, un programa transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

Según la investigadora de Transparencia Venezuela, estas bandas han logrado consolidarse en el tiempo, a pesar de estar plenamente identificadas por los habitantes de la zona y hasta por representantes de la Fuerza Armada Nacional, quienes los han mencionado.

La situación en las minas del estado Bolívar es especialmente preocupante, según lo señalado por la periodista. Las personas que trabajan en ellas no cuentan con medidas de seguridad adecuadas, lo que las expone a riesgos graves, como derrumbes.

Guerrilla y bandas armadas al mando

Asimismo, estas comunidades, ubicadas en lugares como El Callao, Tumeremo, El Dorado, kilómetro 88 y Las Claritas, están sometidas además de al control de diversos grupos criminales, que incluyen bandas armadas, conocidas como sindicatos, a grupos guerrilleros.

“Estas organizaciones criminales controlan todo lo que tiene que ver con el negocio del oro en muchos de los yacimientos mineros, les quitan parte de la producción a los mineros y deciden quién puede entrar a trabajar en una mina y quién no”, detalló.

Aunque en la actualidad no se manejan cifras precisas, investigaciones previas de Transparencia Venezuela han develado que una gran parte del oro extraído en el país, alrededor del 70 %, sale del país sin ser reportado al Banco Central de Venezuela.

No obstante, aunque no se han registrado masacres como en los años 2016 y 2017, se mantiene una tensa calma, porque no se descarta la posibilidad de nuevos enfrentamientos en el futuro.

