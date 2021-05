¡Orgullo nacional! el clavadista trujillano Oscar Ariza clasificó a las Olimpiadas

Oscar Ariza dejó en alto el nombre de Venezuela. En Tokio, Japón, se disputó el Mundial de Clavados donde el trujillano en la plataforma 10 metros se posicionó en la casilla número 17 entre 46 clavadistas de todo el mundo y obtuvo el cupo directo a los Juegos Olímpicos que se disputarán desde este 23 julio.

Con su triunfo completó el selecto grupo de 24 venezolanos que hasta ahora están clasificados a las Olimpiadas.

Yulimar Rojas (Salto Triple)

Robeilys Peinado (Salto con Pértiga)

Antonio Díaz (Karate)

Daniel Dherz (BMX)

Rubén Limardo (Esgrima – Espada Individual)

José Félix Quintero (Esgrima – Sable Masculino)

Andrés Lage (Vela)

La Selección Nacional de Voleibol

Orluis Aular (Ciclismo de Ruta)

Karen León (Judo)

José Güipe y César Amaris (Remo)

Oscar Ariza (Clavados)

Oscar Ariza: “¡Gracias!”

Con tan solo 21 años, el oriundo de Valera es el primer clasificado en los Deportes Acuáticos de Venezuela, competirá en sus primeros Juego Olímpicos y no dudó en agradecer a todos los que estuvieron involucrados en su hazaña.

“Primero que nada le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi tierra trujillana, el club de Trujillo, al estado Lara, al ministerio y al instituto de Deportes”, comentó en la cuenta de instagram de la Federación venezolana de Deportes Acuáticos (Feveda).

Incluyó en el agradecimiento a el Director de Feveda, Ender Luzardo quien a ayudó a Ariza y al clavadista Jesús González a conseguir becas de la Federación Internacional de Natación (FINA), apoyándolos en todo el proceso.

Ariza también hizo énfasis en el esfuerzo que ha puesto su entrenador Carlos Yzturis para lograr cada medalla que ha logrado colgarse en su cuello.

“Sin él este sueño no se hubiese logrado, es una persona de mucha constancia, perseverante, me siento orgulloso de que sea mi entrenador y de verdad espero que pueda acompañarme a las olimpiadas ya que para los Panamericanos 2019 no pudo asistir”, concluyó el clavadista.

Paso a paso

Como pez en el agua, Oscar Ariza fue nadando hasta llegar a su destino: la máxima cita del deporte mundial.

En los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 consiguió presea de Oro en la Plataforma de 10 metros sincronizada junto a Robert Páez.

En 2018 en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia, se alzó con el bronce en el Trampolín de 3 metros y recientemente el sudamericano de Deportes Acuáticos en Argentina se colgó la plata y bronce.