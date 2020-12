¡Orgullo nacional! Yulimar Rojas ganó el “Atleta del Año” de World Athletics

La venezolana Yulimar Rojas, múltiple campeona mundial de salto triple, ganó este sábado 05 de diciembre el premio “Atleta del Año” en la categoría femenina que otorga World Athletics, órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial.

“Me han dejado impactada, no puedo creerlo. Bueno imagínate, no tengo palabras. Estoy un poco sorprendida. Me veía entre las candidatas por lo que habíamos hecho en el año, pero no para ganar”, expresó la portadora del récord mundial bajo techo (15,43 metros).

Esta fue la reacción de la cuatro veces campeona mundial y medallista olímpica de Río 2016, cuando se enteró que es la Mejor Atleta Mundial 2020 de la World Athletics.

Rojas, de 25 años de edad, fue electa entre las cinco finalistas que se seleccionaron a través de redes sociales y donde tenía duras rivales como a holandesa Sifan Hassan, especialista en carreras de media y larga distancia, quien actualmente ostenta el récord del mundo de la milla y los récords de Europa de 3.000 metros, 5.000 metros y media maratón.

Es la primera vez en la historia que una venezolana gana el “Atleta del Año”, galardón otorgado por World Athletics.