Oriana Altuve, la mejor jugadora Iberoamericana

La delantera venezolana Oriana Altuve fue elegida por el Diario Marca como la mejor jugadora Iberoamericana por lo conseguido en el 2019 con el Rayo Vallecano.

En la temporada pasada, Altuve deslumbró en las redes al lograr anotar 13 tantos con la camiseta de las ‘Franjirrojas’ y culminar cuarta en la tabla de goleadoras en La Liga Iberdrola.

Tras el anuncio, la jugadora de 28 años aseguró “estoy muy feliz, agradecida con el Rayo que fue allí donde lo logré. Cada día llegan más venezolanas a España, me pone muy orgullosa y no me siento tan sola”.

Altuve también es goleadora en la Copa Libertadores Femenina 2016 y 2017.

El Real Betis, club actual de la criolla, no pasa por el mejor momento. Al respecto, comentó que “lo principal es marcar goles y que el equipo esté lo más alto posible”.

“Actualmente no pasamos por una buena racha pero confio en el grupo, vamos a seguir, luchar por eso y hacer una gran temporada” declaró la caraqueña.