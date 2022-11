Oriana Pablos brilla en la recta final del Miss Tierra 2022

Miss Venezuela Tierra 2022, Oriana Pablos, no deja de brillar desde que llegó a Filipinas, donde se realizará el próximo martes 29 de noviembre la elección del Miss Tierra 2022, y cuyo espectáculo se transmitirá a las 6:00 am, hora local, a través de la señal de Globovisión.

A lo largo de la realización del certamen, la modelo caraqueña, de 25 años, conquistó la medalla de oro en el “Resort Wear Competition” y la presea de bronce en la “Beach Wear Competition”, amén de destacar por su belleza y profesionalismo en las diferentes actividades coordinadas por la organización del evento, entre las que destacan: contiendas, desfiles, labores sociales y charlas ecológicas, entre otras.

Con su impactante estampa y medidas 85-60-90, Pablos brilla en la recta final del concurso, en el que luce encaminada a conquistar para Venezuela la tercera corona del Miss Tierra.

Nuestra representante en el evento, estudiante de Ingeniería de Producción, abraza un proyecto sobre el manejo de los desechos tecnológicos, que “representa aproximadamente 65 millones de toneladas anuales, de las cuales solo 20% se recicla, mientras que 80% termina en vertederos, dañando la atmósfera”, explicó.

Por otra parte, el ajuar de Oriana está integrado por las impactantes creaciones de Giannina Azar, Dan Rojas y Nidal Nouaihed, entre otros diseñadores, que la han acompañado durante mucho tiempo y que también han respaldado incondicionalmente a la Organización Miss Venezuela Tierra.

Pablos considera que entre sus fortalezas como candidata se encuentran “la perseverancia, la constancia, el no rendirme, eso es algo que me caracteriza. También mi dulzura y mi esencia. Todo este conjunto es el que hace lo que soy además, por supuesto, de mi preparación e inteligencia porque es algo en lo que he trabajado durante toda mi vida”.

A horas de la elección del Miss Tierra 2022, la soberana de la belleza nacional acaricia el deseo de regalarle a Venezuela el tercer triunfo en el certamen de origen asiático.

“Lo deseo y lo anhelo con el corazón y, precisamente, porque lo deseo estoy trabajando arduamente por eso. Yo veo estas letras que tengo en el pecho (la banda de Miss Venezuela Tierra) y siento el peso de representar a un país tan hermoso y que está lleno de gente maravillosa. Es un honor para mí representar a más de 28 millones de venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras”, expresó.

Sigue de cerca la participación de Oriana Pablos en el Miss Tierra 2022, a través de la cuenta de Instagram @missvenezuelaearth; la de Twitter @missevenezuela; y el perfil en Facebook: Miss Earth Venezuela.

Con información de nota de prensa