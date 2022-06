Pacientes oncológicos de Maturín piden celeridad en entrega de medicamentos

Alrededor de 20 pacientes acuden a la unidad de oncología del hospital Dr. Manuel Núñez Tovar en Maturín para realizarse sus tratamientos de quimioterapia.



Los últimos meses los medicamentos de alto costo que reciben a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) están llegando con retrasos y ante no poder hacer frente a su costo demandan al Estado venezolano y a las instituciones acelerar la entrega ya que estos son su garantía de vida.



María García, paciente afectada, pidió que se cumplan las entregas de los fármacos. “Este llamado es para la ministra de salud y para el mismo presidente Maduro, por favor, suministren los medicamentos al Seguro Social. Soy paciente oncológica y necesito de unos medicamentos que son sumamente costosos”



Al ser consultada por el costo de los medicamentos, García aseguró que para comprarlos requiere un promedio de 2 mil 500 dólares mensuales.



“Yo no tengo las posibilidades de cumplir mis quimios si estas dependen de que compre el tratamiento por cuenta propia. Ya tengo 4 meses operada y aún no he podido realizarme la quimioterapia, y en el nombre de todos los pacientes le hacemos el llamado para que puedan suministrarnos los medicamentos que necesitamos”, pidió.



Los medicamentos que requiere con urgencia son Docetaxel, cuyo costo esta sobre los 180 dólares y el Transuma, cuyo costo es de 1.900 dólares.



Sin respuestas positivas por parte del IVSS



Al ser consultada sobre las respuestas que les dan del retraso María dijo que “la respuesta que recibimos es que no ha llegado más nada, eso es lo que nos dicen, que no ha llegado y no ha llegado”



Señala García que más de 20 pacientes acuden a diario al hospital central de Maturín para cumplir sus tratamientos de quimioterapias.



La unidad actualmente solo cuenta con un especialista en oncología y los baños no cuentan con el suministro de agua, lo que también perjudica a los pacientes y al mismo personal.



“Un solo doctor especialista hay en el servicio de oncología, nos falta aire acondicionado para tener una buena atención, no hay agua para asear los baños, hay que cargarla, yo estoy operada y debo pedir ayuda para eso. Les hago un llamado de vida porque es nuestra salud la que está en juego, es nuestra oportunidad para seguir con nuestros seres queridos”, exclamó María García, paciente oncológica de Maturín.