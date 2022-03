Padre Jorge Ulloa aclaró el incidente en la Vereda del Lago

El padre Jorge Ulloa, S.J, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que el accidente en el que cayó su vehículo con su sobrino y otro acompañante al Lago de Maracaibo fue una experiencia desagradable para él y su familia.

«La experiencia que he tenido es muy impactante para mí y mi familia. En las redes se han dicho cosas que no son verdad», dijo el jesuita, quien aclaró en el programa De Primera Mano cómo sucedieron los hechos.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde del pasado domingo 27 de febrero en la Vereda del Lago de Maracaibo, ubicado al norte de la ciudad.

El padre Ulloa, dueño del vehículo y tío del joven de 16 años, dijo que le facilitó las llaves del vehículo a su sobrino porque iba a buscar su teléfono que había dejado cargando en el carro. Contó que pasaron 20 minutos y se percató que muchas personas se acercaban a la baranda que rodea el lago.

«Desde la distancia donde estaba no podía ver nada. Nosotros no le dimos importancia en ese momento y minutos después la gente de Protección Civil llegó a donde yo estaba». Añadió: «fue un momento de mucho impacto cuando me preguntaron mi nombre porque inmediatamente lo asocié al hecho».

Su sobrino contó a la familia momentos posteriores al accidente. Según el relato del joven Armando José Ulloa García unas personas le pidieron que moviera el carro para poder acomodar otro vehículo en el estacionamiento. Se sintió presionado y no le daba tiempo de ir a buscar a su tío, así que decidió subirse al carro y conducir, pero los nervios le traicionaron, aceleró y cayeron al lago.

El sacerdote aseguró que los dos jóvenes pudieron salir rápidamente del vehículo sin mayores daños. Recibieron asistencia psicológica y atención profesional de parte del equipo de la Cruz Roja, organismos de seguridad y del propio alcalde de la ciudad.

El padre expresó su agradecimiento por toda la ayuda brindada por los cuerpos de seguridad y los ciudadanos voluntarios.