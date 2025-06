Padres en Cumaná están preocupados por las graduaciones

Nelly Betancourt, otra madre de Cumaná cuya hija ingresará al preescolar, comentó: “Mi hija no está en proceso de promoción, pero igual he gastado unos 150 dólares en una lista de materiales que hay que llevar al kínder. Sin contar que aún me faltan uniformes y demás artículos que necesitaría”.