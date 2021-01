Palmeiras es campeón de la Libertadores

Breno Lopes dispuso el 1-0 en el estadio Maracaná para el Verdao, que se alzó con el segundo título de su historia en este certamen. Además, consiguió un boleto directo al Mundial de Clubes de Qatar

Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2020 tras vencer por un ajustado 1-0 a Santos en la final que se disputó este sábado en el estadio Maracaná de Río Janeiro. El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira capitalizó una acción sobre el final luego de un partido deslucido y se coronó en el torneo de clubes más importante de la región por segunda vez en su historia (la anterior había sido en 1999). Además, el Verdao será el representante de la Conmebol en el Mundial de Clubes que se disputará en Qatar a partir del próximo 4 de febrero.

El primer tiempo dejó la imagen de un partido friccionado, en el que primó la pierna fuerte por sobre las ideas de circulación de pelota y de juego asociado. Las tensiones requirieron la intervención constante del árbitro argentino Patricio Loustau para intentar calmar los ánimos. A pesar de esto, Palmeiras se mostró algo más decidido al ataque en los minutos iniciales, capitalizando los espacios por las bandas, pero sin encontrar fineza en el toque final.

Los equipos mostraban facetas distintas a las que habían exhibido en sus respectivos duelos de semifinales. Santos había sido el que había propuesto ante Boca y Palmeiras había esperado a River para capitalizar sus errores. En la tarde del Maracaná, esos roles parecían invertirse en el primer cuarto de hora.

Un remate cruzado -y mordido- de Raphael Veiga que salió desviado a los 36 minutos fue el único momento en que el marcador estuvo cerca de moverse. Ambos equipos mostraron una deslucida faceta en la etapa inicial y quedaron en deuda de cara al complemento.

La segunda parte no ganó en intensidad, pero de a poco empezaron a producirse acercamientos aislados. A los 7′, Gabriel Menino mandó un centro que Rony no llegó a cabecear por poco. Santos respondió con un tiro libre que encontró solo en el área a Lucas Verissimo, quien no pudo cabecear con fuerza ni dirección. Palmeiras volvió a insistir con otra pelota parada: Rapahel Veiga ejecutó y su disparo pegó en la parte externa de la red. Un disparo de lejos de Marinho que sacó el arquero de Palmeiras fue lo más cerca que Santos estuvo del triunfo.

Ya pasados los 90 minutos ocurrieron todas las emociones juntas. El entrenador Cuca quiso esconder la pelota cuando Palmeiras estaba por sacar un lateral y Loustau lo expulsó. De esa acción, y en el octavo minuto de descuento, llegó el gol de los dirigidos por Abel Ferrerira: Breno Lopes fue el encargado de marcar el 1-0 de cabeza. Ya no hubo tiempo para que Santos intentara la hazaña. Loustau marcó el final y el Verdao gritó campeón.

Esta fuela tercera final brasileña de la principal competición americana de clubes. El Santos venía de eliminar a Boca Juniors en semifinales, mientras que Palmeiras había superado a River Plate.

Ferreira fue el encargado de revitalizar a un equipo que previamente había tenido poco brillo futbolístico bajo el mando del ex seleccionador brasileño Vanderlei Luxemburgo, quien se marchó a mediados de octubre. En la que fue su primera final como entrenador, el luso se convirtió en el tercer DT europeo en alzar una Libertadores. En 60 ediciones, previamente lo habían conseguido el croata Mirko Jozic, con el chileno Colo Colo (1991), y el portugués Jorge Jesús con Flamengo (2019).

Con el título, Palmeiras embolsará, además, 22.550.000 en premios ya que como campeón se llevará un cheque de 15.000.000 de dólares, el monto más alto en la historia de la competición. La cifra restante para alcanzar los más de 22.000.000 se debe a la acumulación en las distintas etapas previas.

