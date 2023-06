Panamá informó que más de 10 migrantes se ahogaron en ríos del Darién 

Este miércoles 31 de mayo Samira Gozaine, jefa de la oficina panameña de Migración, aseguró que encontraron más de 10 cadáveres de migrantes irregulares que se ahogaron en los ríos de la selva del Darién, específicamente en la frontera sur con Colombia.

“En las últimas semanas hemos rescatado más de 10 cadáveres en los ríos, lamentablemente”, dijo Gozaine a la prensa local.

Indicó que los migrantes que viajan de forma irregular hacia norteamérica “siguen insistiendo en cruzar” la jungla, que es la peligrosa frontera natural entre Panamá y Colombia, “a pesar de lo caudaloso de los ríos”, reseñó la agencia EFE.

De acuerdo con datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), actualizados al 30 de mayo, 19 personas en movilidad han desaparecido en la selva del Darién en 2023, mientras que en el 2022 fueron 137.

La jefa de la oficina panameña de Migración también informó que hasta este miércoles 31 unos 170 mil migrantes han ingresado de forma irregular a la selva del Darién.

Especificó que el 20 % de esa población son niños, 50 % de esa población son menores de 5 años, bebés recién nacidos.

“Hemos visto madres con bebés recién nacidos caminando la trocha y exponiéndolos a graves peligros”, declaró la funcionaria.

Afirmó que no reciben información de la totalidad de migrantes que entran a la selva por parte de Colombia, “por tanto no sabemos cuántas personas se pueden estar quedando en la selva, porque no sabemos cuántos esperar”.

