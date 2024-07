Panamá reconoce que está cercando el Darién

El director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Jorge Gobea reconoció que están instalando cercas con alambre en el Darién para “canalizar y no interrumpir el flujo migratorio”.

Desde el pasado 10 de julio, funcionario colombianos y migrantes publicaron fotografías de las cercas con alambres de púas que aparecieron en varios puntos de la selva.

Una semana después, ya se sabe que fue el Estado panameño el que las instaló.

El representante de migraciones declaró, “hemos desarrollado operaciones y acciones en profundidad en la frontera con Colombia cercando más de 4,7 kilómetros, que incluían más de cinco pasos clandestinos utilizados por el crimen organizado para movilizar migrantes”.

Cierre de frontera con Colombia

Según Gobea, tienen “más de siete embarcaciones realizando un bloqueo costero, más de 25 patrullas que se mantienen caminando, tratando de ubicar a aquel que delinca contra los migrantes y también (para) auxiliar a los inmigrantes que producto de las situaciones adversas del clima y del cruce por el Darién se ven afectados”.

“Es importante (mencionar) que el efecto que hemos tenido por estos bloqueos y esta canalización es que en estos momentos llevamos menos 9.000 migrantes comparados con el mismo día del año pasado, así que es un factor que ha incidido directamente en el movimiento”, informó el funcionario.

Riesgo para los migrantes en Panamá

La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió en un comunicado que los migrantes se ven expuestos a sufrir laceraciones.

Funcionarios colombianos visitaron la frontera y vieron la cerca con alambre de púas de unos 80 metros de largo y más de dos metros de altura.

La cerca con alambres de púas no soluciona el problema

“Por la combinación de los desafíos geográficos de la zona, la falta de control estatal y el alto flujo de migrantes y su desesperación para cruzar, me parece que no hay alambre de púas que lo solucione”, advirtió Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, a la agencia The Associated Press.

“Lo que puede pasar es que la gente tome riesgos todavía mayores en otras rutas, que el Clan del Golfo -el mayor cártel activo de Colombia- cobre y se enriquezca todavía más y se vuelva todavía más difícil de controlar para Colombia y Panamá”, agregó Pappier.

Más de 520.00 migrantes utilizaron el año pasado el cruce por la selva del Darién como parte de su ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Más del 63 % fueron de nacionalidad venezolana, seguidos por ecuatorianos, colombianos y chinos. En lo que va del 2024, casi 200.000 migrantes han atravesado la selva, según las autoridades panameñas.

La selva del Darién, de 575.000 hectáreas, es un parque nacional y el único punto donde se corta la carretera Panamericana, que conecta a todo el continente.

