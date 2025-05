Papa León XIV tuvo su primera reunión con el Colegio Cardenalicio

Este sábado 10 de mayo, el papa León XIV tuvo su primera reunión con todo el Colegio Cardenalicio, que incluye no solo a los cardenales electores en el cónclave, sino a todos los purpurados que se encuentran en Roma por estos días.

En la junta, aprovechó para explicar por qué eligió ese nombre pontificio. Tal como muchos indicaban, es una clara alusión a León XIII quien destacó por su doctrina social en el contexto de la primera gran revolución industrial.

León XIV indicó que este patrimonio sirve “para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo”.

Según destaca en una nota de prensa de Vatican News, el discurso del nuevo papa ante los cardenales traía las directrices de lo que será su pontificado. “Verdad, justicia, paz y fraternidad (…) principios del Evangelio que siempre han animado e inspirado la vida y la obra de la familia de Dios”.

Papa León XIV pidió la compañía de todos los cardenales

A los cardenales les pidió su compañía para que le sostengan “a la hora de aceptar un yugo que evidentemente supera mis fuerzas y las de cualquier otro”.

“Vuestra presencia me recuerda que el Señor, que me ha confiado esta misión, no me deja solo con la carga de esta responsabilidad. Ante todo, sé que cuento siempre con el auxilio divino y, por su Gracia y Providencia, con la cercanía de ustedes y de tantos hermanos y hermanas que en el mundo entero creen en Dios, aman a la Iglesia y sostienen con la oración y las buenas obras al Vicario de Cristo”, indicó.

Aprovechó además para agradecerles a todos, pero especialmente al decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, quien dijo que “merece un aplauso, al menos uno, si no más”. Dijo que su “sabiduría, fruto de una larga vida y de muchos años de fiel servicio a la Sede Apostólica, nos ha ayudado mucho en estos tiempos”.

También agradeció al camarlengo Kevin Joseph Farrell por “el precioso y exigente papel” que desarrolló durante el tiempo de la Sede Vacante. También mencionó a los cardenales que, por motivos de salud, no pudieron estar presentes durante estos días en Roma.

Y tal como hizo en su primer discurso al asumir como nuevo pontífice, agradeció a su predecesor Francisco y dijo que su fallecimiento debe ser vivido como “un acontecimiento pascual”. Encomendamos al Padre misericordioso y Dios de todo consuelo el alma del difunto Pontífice y el futuro de la Iglesia”.

El papa recordó el “estilo de Francisco: de plena entrega en el servicio y de sobria esencialidad en la vida, de abandono en Dios en el tiempo de la misión y de serena confianza en el momento del regreso a la casa del Padre”.

Esta reunión marca la primera de una larga lista de actividades públicas que ha confirmado el Vaticano. Este domingo, rezará el Regina Caeli desde la Basílica de San Pedro y el lunes tendrá una reunión con la prensa internacional que ha estado en la cobertura de las últimas semanas en Roma.

Retrato oficial del papa León XIV

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.