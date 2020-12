Para Cabello la participación fue “altísimamente satisfactoria”

El candidato a diputado nacional por el PSUV Diosdado Cabello encabezó una rueda de prensa al final de la tarde de este domingo en donde aseguró que se sienten complacidos por la aparente alta participación en las votaciones de este domingo.

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente la asistencia de los electores a los centros fue “altísimamente satisfactoria” pese a las proyecciones de algunos dirigentes políticos de la oposición que no participaron del proceso y de otros diputados de la AN.

Sobre estas estimaciones que ubican el nivel de abstención superior al 75 por ciento a nivel nacional, Cabello no les dio crédito y dijo que son cifras infundadas por parte de sectores de la derecha radical venezolana.

Aunque admitió que sí se presentaron algunas eventualidades técnicas en algunos centros electorales, aseveró que tanto el CNE como los efectivos militares del Plan República “tuvieron la capacidad para resolverlos pronto”.

Indicó que será el “pueblo venezolano el que celebre esta victoria porque se decidió a seguir siendo libre, independiente y soberano”.

También alabó la presencia de veedores internacionales como el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el ex mandatario de Ecuador Rafael Correa, el ex presidente de Bolivia Evo Morales y la ex senadora colombiana Piedad Córdoba.

Y aplaudió que la OEA no participara de este cuestionado proceso. “Ya la OEA no está aquí para dar golpes de Estado”