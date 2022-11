Para la UCAB sí tiene sentido hacer la feria del libro

Estaba cantado, como dice la expresión popular. Este lunes 28 de noviembre la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) abrió las páginas fulgurantes de una nueva Feria del Libro del Oeste de Caracas (FLOC) versión 2022 en sus espacios de Montalbán, en Caracas.

La experiencia durará hasta el sábado 3 de diciembre. Miles de almas podrán tener la oportunidad de interactuar con diversas publicaciones amén de poder participar en más de 100 actividades que han sido programadas para enaltecer la vigencia de la feria, porque para la UCAB sí tiene sentido hacerla en estos tiempos de oscurantismo.

El escritor y editor Antonio López Ortega fue el encargado de las palabras de inicio. Atisbó en decir que “ha sido en democracia donde hemos hecho lo mejor de nuestra cultura”.

Marcelino Bisbal/Director de Abediciones | Foto: El Ucabista

Virtuoso también estará presente

Por supuesto que en la apertura y durante el desarrollo de la bonita feria, la figura y los recuerdos del fallecido rector Francisco José Virtuoso, SJ, están presentes en cada uno de los 20 stand que se instalaron para la exposición de cientos de libros.

El jesuita fue uno de los más fervorosos creyentes de este tipo de aventuras y de riesgos en contextos restrictivos como el que está viviendo Venezuela.

El perfecto atrevimiento

Marcelino Bisbal, director de Abediciones, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida. El también libro viviente dijo, entre otras cosas, “¿Tiene sentido hacer ferias del libro? ¿Para qué, si pareciera que el ciudadano cada vez lee menos y apenas compra uno o dos libros al año según arrojan las encuestas? ¿Qué pasa con una feria del libro impreso cuando ya estamos en un mundo digital?”.

Y de inmediato contestó: “Damos respuesta a esas preguntas: sí tiene sentido seguir organizando ferias del libro, aunque sea solamente por la necesidad de vernos, reunirnos con invitados nacionales e internacionales, relacionarnos con los otros y saber-conocer –de primera mano– qué se está editando y leyendo en papel o en digital, conocer a los autores”.

Johannes van der Vegt, consejero político de la embajada de Alemania en Venezuela, fue más atrevido cuando afirmó que “estamos felices de sostener la cultura y la libertad de expresión en Venezuela y todo el mundo. Hoy en día la situación del mercado del libro en Venezuela no está tan bien como en el pasado. Durante la crisis en el país no quedan muchos negocios que vendan libros y la tendencia que se ve en Europa e internacional, es que las generaciones jóvenes no leen tanto como las generaciones anteriores, eso aplica en Venezuela. y ferias de libros independientes como esta son muy importantes por el debate público”.

Foto: El Ucabista

Para fortalecer el espíritu

Para rematar, el rector encargado, José Francisco Juárez, señaló que el evento es una oportunidad para que los ciudadanos de los cuatro puntos cardinales de Caracas se acerquen a la cultura, la música, el cine, la poesía, el arte y la literatura. Esta ocasión, dijo, ayuda a la reflexión y el fortalecimiento del espíritu.

Juárez agregó: “Sin lugar a dudas es un espacio donde evidenciamos nuestra sensibilidad por la cultura en todas sus manifestaciones y la

importancia que le damos a la formación integral de nuestros jóvenes. La FLOC también es testimonio del profundo sentido humanista de nuestra institución y su compromiso por ser una luz, un faro que guía, propone y construye el país posible”.

Lo que trae la UCAB para la feria del libro

Un total de 37 tertulias, 29 presentaciones de libros, 19 actividades culturales y 10 infantiles, además de tres eventos institucionales, conforman el menú que se podrá disfrutar en la UCAB Montalbán, en la Feria del Libro del Oeste de Caracas, hasta el sábado 3 de diciembre.

La lista incluye la entrega, este 29 de noviembre, de la Orden UCAB, el máximo reconocimiento de la universidad, a la escritora Victoria De Estéfano y al artista plástico Juvenal Ravelo en el marco de la Feria del Libro. También habrá recital poético protagonizado por el venezolano Rafael Cadenas, Premio Cervantes 2022, el día jueves 1 de diciembre; la presentación del poemario Reino de lo inútil, del peruano Jorge Chávez Álvarez, y el estreno exclusivo del documental CAP Inédito, del cineasta Carlos Oteyza, el viernes 2 de diciembre.