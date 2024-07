París 2024: así va la actuación de los atletas venezolanos en los JJ. OO.

Un grupo de atletas venezolanos que compite en los Juegos Olímpicos París 2024 ya debutó aunque sin los logros esperados.

Finalmente, Venezuela acudió a la capital de Francia con un total de 33 atletas.

Leonel Martínez, Alberto y Alfonso Mestre, Patricia Ferrando y Anriquelis Barrios ya debutaron en tiro deportivo, natación y judo, respectivamente. También, debutaron los atletas de sable Katherine Paredes, Rubén Limardo, Francisco Limardo, Gabriel Lugo.

Leonel Martínez concluyó en el puesto 28 de la competencia de foso masculino tras la segunda parte de la eliminatoria. Acumuló un total de 116 puntos tras dos rondas de 23 aciertos.

Por su parte, el mayor de los hermanos, Alfonso, ya cumplió su participación en natación en los 100, 400 y 800 metros libres, sin los mejores resultados.

Alberto Mestre debutó en los Juegos Olímpicos con el cuarto lugar en el heat seis de los 100 metros libres y registró un tiempo de 49.51 segundos, con los primeros 50 metros en 23.18. En la clasificación general, terminó en la posición 37.

A Alberto Mestre le falta por competir en los 50 metros.

“Feliz de haber debutado aquí en París, mis segundos Juegos Olímpicos. Un evento al cual fui invitado y de verdad un honor poder competir acá representando a Venezuela y listo para lo que viene en 50 metros libres. Me sentí cómodo en el ambiente, cerca de 20 mil personas”, comentó.

Patricia Ferrando se ubicó séptima en el grupo B con 67.143 en la prueba ecuestre de adiestramiento. Ferrando sobre el ejemplar Honnaisseur SJ, completó puntuaciones de 63.478, 66.087, 68.152, 69.022, 69.348, 67.500 66.413. La prueba se llevó a cabo en los jardines el Palacio de Versalles.

Ferrando es la primera dama del ecuestre venezolano con participación olímpica, además de la primera en el evento de adiestramiento. En cada grupo eliminatorio participan 10 binomios y los dos primeros de cada llave acceden a la final.

Anriquelis Barrios debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024 ante la argelina Amina Belkadi.

“Orgullosa de haber participado en mis segundos Juegos Olímpicos. No fue un camino fácil. Como muchos saben tuve dos operaciones antes de los juegos. Clasificar fue bastante complicado, pero al final pudimos lograrlo. Lamentablemente perdí con la argelina Belkadi. Una contrincante muy fuerte que ha ganado bastantes medallas en Grand Slam. En los Juegos Olímpicos no se pueden cometer errores y lamentablemente no pude hacer mi trabajo. Igual estoy orgullosa de haber pisado el tatami olímpico”, manifestó en una publicación.

