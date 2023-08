Emprender en Venezuela y consolidar un negocio resulta casi una hazaña para los comerciantes, debido a que enfrentan las fallas en los servicios básicos, escasez de gasolina y altos impuestos, principales problemáticas que dificultan el desarrollo de la actividad económica. Sin embargo, hay empresarios cuyo norte es la resiliencia, por lo que deciden seguir apostando al país pese a las adversidades.

En la Zona Industrial de Valencia está ubicada la fábrica de Pinturas Pintan CA, una empresa que inició en el año 1997 como una contratista y no fue hasta 2017 cuando comenzaron a comercializar sus productos hechos en Venezuela.

Edgar Corrales, presidente de Pintan CA, relató que durante los primeros años se dedicaban a pintar obras con pinturas de otras marcas. Luego, comenzaron a crear los productos para tener precios más competitivos en el mercado, pero el negocio de las construcciones se paralizó y necesitaban más ingresos, por lo que se vieron en la necesidad de comenzar a vender las pinturas que fabricaban. Comenzaron en Carabobo y actualmente tienen presencia en Maracay, Caracas y Margarita.

Indicó que algunos de los materiales que utilizan son nacionales y otros son importados. Señaló que lo difícil no es encontrarlos, sino adquirirlos porque los precios van incrementando.

Resaltó que hacer crecer el negocio es un gran reto porque no cuentan con ningún tipo de crédito y todas las inversiones se realizan “a pulmón propio”.

“La Zona Industrial, donde tenemos nuestra fábrica, está totalmente deteriorada, abandonada. Los impuestos y los servicios son excesivamente caros. Además, está la situación personal de cada uno: a las personas muchas veces les cuesta adquirir los productos que no son de primera necesidad, como en este caso es la pintura. Esto es algo que tú utilizas para reparar, embellecer, poner más bonito, pero tú no comes pintura. Esas son cosas que son grandes retos para nosotros”, manifestó Corrales.

No obstante, Corrales explicó que han diseñado productos con diferentes precios para que el venezolano pueda adquirir comprarlos, tal es el caso de la “Pintura 3B” (Buena, Bonita y Barata). “Hay mucha gente que quiere llegar a su casa después de un día agotador y no quiere ver su casa fea, quiere que sus paredes estén limpias. Nuestro sueño es la satisfacción de mejorar, de saber que cada persona que usa nuestros productos va a aumentar su calidad de vida”, expresó.

El presidente de Pintan CA precisó que actualmente tienen una nómina de 25 colaboradores. Puntualizó que una de las estrategias que emplean para aumentar el ingreso de los trabajadores es que también se conviertan en vendedores para ganarse comisiones.

“Cada uno tiene la oportunidad de tener un trabajo y tener un micro emprendimiento de ventas, donde nosotros nos encargamos de toda la logística: recibir el pedido, comprar la materia prima, fabricarlo y entregarlo con delivery gratis. Entonces, eso se hace apetecible porque los muchachos logran captar buenos clientes y con eso se ganan comisiones que son sumamente atractivas para ellos”, sostuvo.

Corrales destacó que la meta es expandirse y llegar a otros estados del país. Comentó que la inspiración para seguir creciendo son todos los venezolanos que día a día salen a la calle en busca de mejorar su calidad de vida.

Crema Helados, un mundo de sabores

Con muchos sueños y ganas de luchar por el país nació, hace 11 años, Crema Helados: una empresa familiar que actualmente tiene presencia en 11 estados de Venezuela.

De izquierda a derecha: Luis Ojeda, gerente de ventas de la compañía Crema Helados y empresa OlaIce; Luz Marina Sevilla, gerente de comercialización de Crema Helados; Marco Toro, presidente de Crema Helados.

Marco Toro, presidente de Crema Helados, relató que han pasado por muchas dificultades en el camino, pero siempre han tenido la convicción de seguir apostando por la marca.

Recordó que uno de los momentos de mayor incertidumbre fue la pandemia por Covid-19 en 2020, porque pensaron que iban a decaer. Sin embargo, destacó que muchas personas los contactaron para emprender y vender sus productos desde las casas, lo que, dijo, ayudó a dinamizar la economía en el hogar y en Carabobo.

Destacó que actualmente ofrecen productos como tinitas, paletas, potes de helado de medio litro, un litro, dos litros, 4.5 litros y hasta 10 litros. “Esas presentaciones las usan en heladerías para servir helados, barquillas. También tenemos masa fácil, y OlaIce, un producto nuevo que es una bebida refrescante”, detalló.

Por su parte, Luis Ojeda, gerente de ventas de la compañía Crema Helados y empresa OlaIce, precisó que están generando más de 230 empleos directos en Carabobo y 30 mil indirectos en todo el país, que son los emprendedores presentes en la red de franquicias.

Resaltó que la clave del crecimiento ha sido tener un equipo de trabajo comprometido, luchador y con ganas de sacar el país adelante, a pesar de las dificultades que enfrentan.

“Tenemos un producto muy noble como el helado y un producto súper sensible con el tema de la energía eléctrica. Uno siempre anda buscando darle la vuelta al tema, buscando los mejores equipos de frío que mantengan ciertas horas la temperatura para mantener la calidad del producto. También comienza la temporada de lluvias y con el frío poca gente sale a la calle a consumir un helado, pero estamos agradecidos con ese consumidor venezolano que nos ha dado esa confianza”, sostuvo.

Luz Marina Sevilla, gerente de comercialización de Crema Helados, indicó que realizan labores sociales visitando hospitales, ancianatos, casas hogar y escuelas. “La gente muestra mucha felicidad, los niños contentos y a nosotros nos da alegría y tranquilidad de saber que lo estamos haciendo bien”, comentó.

Ojeda agregó que la premisa de Crema Helados y OlaIce es ayudar a crecer la economía de las familias venezolanas y emprendedores. Consideró que cada dificultad los obliga a ser más competitivos.

“Un consejo para los emprendedores es que hay que ser competitivos, no hay que rendirse, las oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas. Yo defino los negocios en dos palabras: pasión y manejo de frustraciones. La primera, porque tienes que estar enamorado de los que haces y creer en lo que haces; y la segunda, porque día a día tienes que enfrentar dificultades y defenderlas. Dios nos hizo hombres y mujeres grandes para ser capaces de vencer los obstáculos que se nos presentan”, subrayó.

