“Pinta una imagen mía según la visión que ves con la inscripción “Jesús en ti confío”. Yo deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Yo prometo a quien honre esta imagen que no perecerá……Yo deseo que tu corazón sea la sede de misericordia, y deseo que la derrames sobre todo por medio de tu corazón. Cuando los castigos consecuencia del pecado vengan sobre la tierra y cuando tu patria sea devastada, la única salvación será la esperanza en mi divina misericordia. Yo preservaré las ciudades y casas en las cuales se venere esta imagen. También protegeré a las personas que den culto a esta imagen, y tengan confianza en mí misericordia”.

Parte I:

De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO), “una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Es decir, es un derecho exclusivo que se concede sobre un producto o un proceso que, por lo general, ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para obtener una patente, hay que presentar una solicitud en la que se divulgue públicamente información técnica acerca de la invención”.

Sobre esta base sea oportuno conocer la ficha técnica y algunos datos relevantes acerca de la invención presentada por el InstitutoPirbright (23-07-2015) de los Estados Unidos, que se identifica con el número de patente US 10 130701 B2 (20-11-2018), otorgada su solicitud el 20-11-2018 y que lleva por nombre coronavirus:

a) Emplea una genética inversa para atenuar racionalmente elvirus de la bronquitis infecciosa o “Infectiousbronchitis virus” (IBD); b) Proporciona un coronavirus vivo y atenuado; c) Puede utilizarse como una vacuna para tratar y/o prevenir enfermedades; d) Los niveles dela patogenicidad pueden reducirse, etc.

Igualmente sea oportuno saber que:

i) “GREFFEX, Inc. Awarded $18.7 MillionContractwith NIH toDevelop a Plug-and-Play TechnologyPlatformto Expedite Production of VaccineCandidatesforBiodefense and EmergingInfectiousDiseases. By: Colorado BioScienceAssociation Date: 09/27/2019”. (GREFFEX, Inc. se adjudicó un contrato de $ 18.7 millones con NIH (Institutos Nacionales de la Salud) para desarrollar una plataforma de tecnología Plug-and-Play para acelerar la producción de vacunas candidatas para biodefensa y enfermedades infecciosas emergentes. Por: Colorado BioScienceAssociation Fecha: 27/09/2019).

ii) “GREFFEX ha trabajado en ingeniería de anticuerpos y ha creado el vehículo de entrega de genes más versátil con amplias aplicaciones, y en proceso hasta convertirse en una empresa líder de ingeniería genética. La compañía tiene su sede en Houston, Texas, y sus laboratorios se encuentran en Aurora, Colorado”.

Parte II:

A la luz de acontecido en la dimensión tiempo-espacio, en lo que refiere a la relación crecimiento poblacional y capacidad productiva del planeta para satisfacer las necesidades básicas, matemáticamente la “Ecuación del Día del Juicio Final” o “DoomsdayEquation” por parte del físico alemán Heinz von Foerster (1960), revalida la autenticidad y vigencia del vaticinio del economista, matemático y clérigo ingles Thomas Robert Malthus (1798).

Foerster y sus colaboradores enuncian en su artículo de la Revista Ciencias (volumen 132, número 3436 del 04 de noviembre de 1960) que la población mundial para el año 2026 será “infinita” por lo que “Doomsday: Friday 13 November, A.D. 2026. At this date human populationwillapproachinfinityifitgrows as it has grown in thelasttwomilenia”, es decir,

“Día del Juicio Final”: viernes 13 de noviembre, 2026. En esta fecha, la población humana se acercará al infinito si crece como lo ha hecho en los últimos dos milenios.

Malthus en“Un ensayo sobre el principio de población” o “AnEssayonthePrinciple of Population”, establece que está predestinado el instante en que la tasa de crecimiento de la población superará la capacidad potencial de la madre naturaleza para producir el sustento mínimo requerido (alimento, agua, oxigeno, salud, etc.). Agregando, que existen posibles obstáculos “destructivos” de tipo “involuntario” que podrían evitar tal desenlace. Estos son: enfermedades, epidemias, catástrofes, conflictos políticos, ansia de poder, guerras, etc.

Nota: continúa en el próximo artículo.

“Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa”. Evangelio: 29-03-2020

