Pensionados de la Guajira no pueden usar el medio petro

Pensionados de La Guajira venezolana en el estado Zulia desconocen lo que deben hacer en caso de recibir el medio petro que está otorgando el gobierno nacional entre el 18 y el 28 de diciembre.

“Mira, yo todavía no he hecho nada, porque como yo no sé de eso, si viene el petro no sé dónde cambiarlo”, dijo Carlos Cabrera, uno de los abuelos consultados por Radio Fe y Alegría Noticias.

Algunos aseguran no tener ni siquiera idea de lo que es el petro. “No sé a qué organismo tengo que ir, no sé lo que es el petro”, aseveró otro pensionado.

Vale recordar que el presidente Nicolás Maduro anunció a finales de noviembre que le cancelaría a los pensionados y funcionarios públicos medio petro o, según él, lo equivalente a 30 dólares.

Sin embargo, hasta la fecha numerosos son los reportes de los usuarios que aspiran a ver reflejado ese monto en bolívares en sus cuentas bancarias. Algunos analistas económicos afirman que se trata de una estafa por parte del gobierno “ya que nadie quiere comprar esa criptomoneda porue no genera confianza”.

También falla la internet

Para le ejecución exitosa de los procedimientos para transferir el petro a monedero patria, es necesario una buena conexión a internet. A propósito de esta necesidad, algunos comerciantes y particulaes han optado por buscar servicios de internet de Colombia.

El costo del servicio de internet de origen colombiano es de 4.000 pesos que en moneda nacional es equivalente a 40.000 bolívares, y es el monto que algunos están dispuesto a pagar con la esperanza de poder tener acceso al medio petro.