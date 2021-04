Roland Carreño lleva seis meses detenido

El 26 de octubre del año pasado, los dirigentes del partido político Voluntad Popular Roland Carreño, Yefferson Sarcos y Elías Rodríguez fueron detenidos. Hasta la fecha, solo Carreño permanece detenido.

De acuerdo con su hermana, Laura Carreño, el también periodista fue condenado sin juicio, porque su detención continua sin ningún tipo de proceso judicial de acuerdo a las leyes venezolanas.

Laura Carreño también denunció que el juez de la causa, José Mascimino Márquez, mantiene un hermetismo sobre el caso y no responde a las solicitudes de los abogados de revisar las medidas que pesan sobre Roland Carreño.

Aseguró que su hermano presenta un problema estomacal y de equilibrio, más otras afecciones «preexistentes» antes de su ingreso a una celda. Por lo pronto, sus familiares han logrado la entrega de fármacos para su tratamiento, pero no conocen sobre el avance de la enfermedad.

Tampoco han podido conocer detalles de las nuevas afecciones de Roland Carreño como consecuencia de su aislamiento.

«Estas nuevas afecciones no han sido tratadas por ningún médico. Roland no tiene medicamentos para esto más que lo que nosotros podemos llevarle de venta pública porque, hasta ahora, no se ha logrado que un médico le trate estas enfermedades que está presentando en el oído, que es lo que más nos preocupa», dijo la hermana.

«Se le sigue un proceso injusto, manipulado y violatorio de los derechos humanos», señaló el Colegio Nacional de Periodistas.