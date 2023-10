Periodistas venezolanas ganan premio por investigar torturas

El nombre de una de las periodistas venezolanas ganadoras no se conoce por razones de seguridad. El trabajo periodístico les valió el premio Lorenzo Natali de la Comisión Europea (CE).

Claudia Smolansky, Carmen Victoria Inojosa y una tercera reportera, bajo anonimato por razones de seguridad, recibieron el galardón en la categoría internacional por su trabajo sobre las víctimas de tortura en Venezuela.

El trabajo titulado “Así funcionan las casas clandestinas de la Dgcim en Caracas” publicado en Armando.info y según la CE “expuso la desgarradora realidad de la persecución sistemática en Venezuela, dirigida contra opositores políticos y sus familias con alarmante impunidad”.

