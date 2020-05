Persisten fallas de telecomunicaciones en Mérida

Aparte del problema eléctrico que padece la región andina, se le debe sumar la deficiencia del servicio de telecomunicaciones que deja a la población incomunicada.

El servicio de las empresas Cantv, Movistar y Digitel presenta serias fallas, no solo cuando se va la luz. Vecinos de diferentes localidades manifiestan que la conexión es débil o nula según sea el caso; indican que hacer un reclamo es imposible ya que la plataforma no funciona.

Las llamadas no salen, los mensajes de texto no se envían, los datos no se activan, son algunas de las inquietudes que manifiestan los usuarios. El móvil pierde señal y ni la famosa “llamada de emergencia” se activa.

Acercarse a una oficina comercial es cuesta arriba ya que el horario restringido por la cuarentena impide llegar a tiempo para formalizar el reclamo. A parte, al momento de acudir a la instancia regional de CANTV, se informa que “no hay sistema” por lo que no se puede procesar el requerimiento.

Desde CANTV se informa que la falla obedece a robos de cableado de fibra óptica. Se indica que cuadrillas de técnicos están realizando trabajos para solventar tal situación.

El pasado 27 de abril, la empresa indicó que en el caso del área metropolitana “se restituyó parte del servicio de telefonía e internet a suscriptores afectados por una incidencia técnica causada por humedad en la red de interconexión”.