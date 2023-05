Exigen justicia para los desaparecidos en Ecuador

Las personas desaparecidas en Ecuador siguen siendo una materia de justicia pendiente. En algunos casos, ya se ha superado los diez años y no se sabe si realmente existe una investigación.

Familiares y amigos de las personas desaparecidas protestaron el miércoles frente a las sede de la Fiscalía nacional del país. Exigen que exista una investigación y se avance en los casos.

Durante la protesta estuvieron personas de distintas provincias ecuatorianas con las mismas preocupaciones y exigencias.

Uno de los casos más emblemáticos es el caso de Leonor Cabrera, ciudadana ecuatoriana desaparecida desde hace 11 años. Su hija exigió a la Fiscalía seguir con las investigaciones de rigor.

También exigió a su Gobierno garantizar el reparo de los daños y, de manera especial, asistencia psicológicas a los familiares de los desaparecidos.

“Por eso nos juntamos con otras personas de provincias para que se agilice las investigaciones; que la Fiscalía no se llene solamente de papeles, eso a mí no me sirve”, dijo un familiar de uno de los desaparecidos.

Durante la protesta se conoció que las mayoría de los desaparecidos son personas que vivían las provincias con los índices de violencia mas elevados como Guayaquil, Pichincha y Esmeralda.

