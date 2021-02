Perú no la pega con sus ministros de salud

Pilar Mazetti se convirtió en la quinta persona que dimite del Ministerio de la Salud del Perú luego de que saliera a la luz pública un escándalo sin precedentes: el ex presidente Martín Vizcarra habría sido vacunado contra la COVID-19 meses antes de que comenzara la inmunización general en el país.

La tormenta política se generó este jueves 11 de febrero cuando medios peruanos publicaron la supuesta vacunación de Vizcarra en octubre de 2020, siendo favorecido con este privilegio a expensas de la población peruana.

La vacunación en el país recién comenzó este martes 9 y está dirigida por ahora solo al personal sanitario.

Pero Vizcarra se defiende. Alega que había sido voluntario en el ensayo clínico de la vacuna china de Sinopharm en el país, como miles de otros peruanos.

Sin embargo, parece que no es el mejor ejemplo de desprendimiento y de servicio a la colectividad al no haber revelado esa supuesta iniciativa “voluntaria” en su momento.

El ex mandatario fue depuesto de su cargo a través de un juicio político en el Congreso en noviembre pasado lo que desató una fuerte crisis de gobernabilidad en Perú.

Mazetti presentó su renuncia este viernes 12 sin mayores pronunciamientos por parte del actual gobierno que preside Francisco Sagasti.

Había declarado ante el Congreso el jueves que no tenía “ningún conocimiento” del caso del ex presidente. “Ni se me ha informado que el señor Martín Vizcarra haya recibido vacuna, él, su esposa u otro familiar”.

También lanzó una crítica solapada a Vizcarra al señalar que “para no sesgar resultados del ensayo clínico” de la vacuna, no debían participar quienes tenían capacidad de decisión sobre el mismo.

No obstante, la presión de los medios y de la opinión pública la obligaron a dimitir.

Perú acumula 1.220.748 casos confirmados de COVID-19 y 43.255 muertos. Del total de contagiados, 1.130.923 personas se han recuperado.