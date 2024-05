Piden libertad de Yosida Vanegas, una mujer que solo quería visitar a su hijo

“Tiene más de 9 meses presa en el INOF, ¿cuál fue su delito?, venir ver a su hijo que no tenía otro familiar aquí en Venezuela. Ahora es ella la que tampoco tiene otro familiar más que su hijo preso también en otra cárcel”.

El abogado y defensor de Derechos Humanos, Eduardo Torres, pidió la libertad de la señora Yosida Vanegas quien está privada de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Torres relató a Radio Fe y Alegría Noticias que esta adulta mayor fue privada de libertad por visitar a su hijo, un militar preso en otra cárcel.

“Tiene más de 9 meses presa en el INOF. ¿Cuál fue su delito? Venir ver a su hijo que no tenía otro familiar aquí en Venezuela. Ahora es ella la que tampoco tiene otro familiar más que su hijo preso también en otra cárcel”, dijo.

¿De qué se acusó a Yosida Venegas?

Según el abogado, la mujer vino al país a ver a su hijo y luego se le acusó de financiamiento al terrorismo.

“La ley esa nueva que la ONU ha dicho que lo que pasa en Venezuela es un encarcelamiento y una persecución a todo el que defiende derechos y ella lo que reclamaba era el derecho a ver a su hijo”, expresó Torres.

Yosida Vanegas y el exilio de una familia perseguida

El portal Efecto Cocuyo publicó un reportaje titulado El calvario de Yosida Vanegas, la madre de un preso político que también está detenida.

En el texto se lee:

Yosida Vanegas sobrevive, en parte, gracias a las buenas acciones y buena voluntad de algunas presas que hacen vida con ella en el INOF.

Sus parientes cercanos están fuera de Venezuela, todos huyeron por miedo a las represalias por parte de los agentes de seguridad.

Su hija Giowanna relata que la condena de su hermano ha impactado a todo el núcleo familiar. Al sargento Monasterio el Estado le quitó su casa y el carro. La casa materna era objeto de allanamientos y requisas constantes.

“Mi papá a raíz de la detención de mi hermano y de los allanamientos murió, mi mamá cayó en una depresión muy fuerte y yo tuve que traerla conmigo porque sino también se me iba a morir, cosa que me da miedo actualmente por el estado de salud de mi mamá y por las condiciones que una persona está en cualquier cárcel de Venezuela siendo inocente”, contó Monasterio.

La hija de Yosida, que se encuentra en el exilio, no sabe a ciencia cierta cuáles fueron los motivos para detener a su madre. “La verdad es que no sé por qué la tienen detenida, porque incluso al momento de su detención el mismo oficial le dijo: —Señora, usted no está solicitada, pero necesitamos retenerla aquí hasta que nos den instrucciones”, indicó.

