Piden patrullaje para la única unidad de hemodiálisis en Caroní por aumento de robos

Trabajadores de la única unidad de hemodiálisis que queda en el municipio Caroní del estado Bolívar, Uninef Vida y Salud, claman a las autoridades locales por patrullaje en horas de la noche debido a que han sido víctimas de tres robos durante los últimos meses.

En estos hechos, les hurtaron las tuberías de dos de los aires acondicionados del centro de salud.

La coordinadora del centro, Mary Velásquez, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que se han concretado tres robos a la unidad, mientras que en dos oportunidades hubo intentos que frustró la llegada de pacientes. Los horarios en los que ocurren estos sucesos son desde las 12:00 de la madrugada a las 4:00 de la mañana.

Velásquez puso la denuncia el pasado 08 de abril en un comando cercano y pidió a las autoridades apoyar con patrullaje constante al centro de diálisis, el cual es la única alternativa para 125 pacientes renales en la localidad.

“Realmente estamos preocupados por la situación que tenemos: en lo que va de año, hemos tenido tres incursiones y dos intentos de robo. Esto es una zona que después de las 6:00 de la tarde queda solitaria, ya que la parte comercial no está activa”, expresó.

Agregó que “para poner en funcionamiento nuevamente el aire acondicionado, hay un gasto porque hay que comprar una serie de materiales, colocar el gas y mantenimiento. Es un costo más o menos que ha salido entre 300 y 500 dólares”.

La unidad Uninef está ubicada en el centro de Puerto Ordaz, en la parroquia Cachamay. Hace décadas, esta zona acumulaba el auge comercial de la ciudad, pero actualmente está abandonada debido a que fue desplazada por Alta Vista como bastión comercial y centro de entretenimiento de la localidad.

La climatización controla infecciones en pacientes vulnerables

Solventar el daño en los aires acondicionados significa un gasto importante para el centro, que ha tardado al menos un mes en solventar la falla. Hay que señalar que el ambiente climatizado es fundamental en los centros de salud para prevenir infecciones y proteger a pacientes vulnerables.

“Es una situación grave. Esto es un centro de salud, tiene que tener condiciones climáticas adecuadas. Aquí hay pacientes que tienen catéter de hemodiálisis y un ambiente de calor conlleva a proliferación bacteriana. Le hacemos el llamado a las autoridades, necesitamos con urgencia su colaboración para el patrullaje continuo y permanente para Uninef en las horas nocturnas”, manifestó.

La única unidad de hemodiálisis en Caroní trabaja hasta horas de la noche

Explicó que trabajan hasta las 7:00 de la noche de lunes a sábado, por lo que pidió ayuda con patrullaje. “Esos son ladrones de aquí mismo de la zona. Si se ve que hay presencia policial, esto puede asustar a estas personas”, dijo.

Asimismo, la vocería del centro manifestó que en uno de los robos, los antisociales rompieron una de las tuberías, específicamente, la que surte el agua a las plantas de hemodiálisis. Tuvieron que solventar la situación el mismo día para evitar que los pacientes se quedaran sin tratamiento.

“Tener 300 o 400 dólares a la mano para arreglar un equipo no es fácil. Todavía tenemos un aire que no se ha podido arreglar. Aquí hay cinco aires acondicionados y han afectado dos”, añadió la fuente.

Planta eléctrica: un recurso que no tiene Uninef

Radio Fe y Alegría Noticias ha dado cobertura a los apagones que desde el pasado Domingo de Resurrección han tenido lugar en la parroquia Cachamay. Según una fuente entrevistada por este medio, estos apagones se repitieron en los días lunes, martes y miércoles y duraron de 5 a 6 horas.

Mary Velásquez, coordinadora de la unidad de hemodiálisis, afirmó que estos cortes seguidos tuvieron lugar en los campos de Ferrominera Orinoco. Aseguró que en Uninef solo se fue la electricidad el día jueves desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana, lo que se tradujo en una diálisis parcial para los pacientes del primer turno.

En este sentido, los pacientes denunciaron a un medio de comunicación regional que necesitan con urgencia una planta eléctrica para prevenir estas situaciones, puesto que también se vieron afectados durante el apagón nacional en agosto del año pasado.

La promesa de una planta eléctrica ha pasado por las Gobernaciones de Justo Noguera y Ángel Marcano, pero no se concretaron. En este sentido, Velásquez aseguró que Corpoelec ha acudido al centro, pero manifestaron que se necesitaría un nuevo transformador para que la planta pueda operar.

“Se han hecho ya varios estudios y Corpoelec ha venido. Aparentemente, se requiere de un transformador y de ciertas cosas de peso para poner en funcionamiento una planta. Cuando se va la luz en la zona, nos vemos afectados, pero tenía tiempo que en esta zona no se iba la luz. Son cortes no programados y nos toman por sorpresa. Tenía un tiempo que no se iba la electricidad”, acotó la entrevistada.

