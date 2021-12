Plasencia a la Unión Europea: dedíquense a atender los asuntos europeos

El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, expresó a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que su despacho debería dedicarse a atender los asuntos europeos.

«La decisión de enviar una Misión de Observación Electoral de la UE a Venezuela fue controvertida. Pero fue bien recibida por casi todos los venezolanos y contribuirá a ayudar a encontrar una solución a la crisis», escribió Josep Borrell en su cuenta de Twitter este martes 30 de noviembre.

Este mensaje lo acompañó con un enlace a su artículo, donde expone que 5 millones de venezolanos han salido del país por la «dramática crisis económica, social y política»; además hace referencia al efecto de las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

«La mala gestión del país por parte del gobierno de Maduro es la razón por la cual los estados miembros de la UE no lo reconocen como legítimo, y ​​el efecto de las sanciones económicas, han provocado una hiperinflación y una grave escasez de bienes esenciales en un país productor de petróleo potencialmente rico», se lee en el texto.

«La UE se ha comprometido durante dos años a ayudar a encontrar una solución política a la crisis. Personalmente, he participado activamente en estos esfuerzos, por los que a menudo he sido criticado por ambos lados. Si bien hasta ahora no han entregado los resultados esperados, tenemos que seguir ayudando a encontrar una salida a la crisis venezolana, que solo puede venir del propio pueblo venezolano a través de negociaciones políticas como las que se estaban llevando a cabo en México recientemente», añade Borrell.

Ante dichas afirmaciones, Plasencia reaccionó citando el tuit del representante europeo diciendo que la mejor manera de «contribuir» con Venezuela es dejar sin efecto las medidas «coercitivas unilaterales».

«Dejen ya de actuar como policías del mundo y dedíquense a atender los asuntos que conciernen a los ciudadanos europeos», sentenció el diplomático venezolano.