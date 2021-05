Politóloga ve «el vaso medio lleno» con nuevos rectores del CNE

Para la politóloga, Ingrid Jiménez, la designación de los cinco rectores nuevos del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la Asamblea Nacional (AN) debe verse como «el vaso medio lleno» ya que dos de ellos no están vinculados al oficialismo.

Indicó que si bien es cierto «no se está ante un escenario ideal» en el que no se espera que en un corto plazo vayan a ocurrir elecciones competitivas, «veo el vaso medio lleno por el hecho de que existan dos rectores en el CNE no vinculados con el oficialismo, eso constituye un avance que no es suficiente».

Los dos rectores a los que hace referencia la politóloga son: Enrique Octavio Márquez Pérez, diputado de la Asamblea Nacional electo en 2015 por el partido Un Nuevo Tiempo-Zulia y Roberto Antonio Picón Herrera, prisionero político en el año 2017, técnico electoral de la Mesa de la Unidad Democrática.

Agregó que esta situación abre un espacio para que pueda ocurrir un proceso de negociación más amplio, el cual pueda conducir a elecciones libres «que digamos es la aspiración de la población venezolana y el centro de lucha de gran parte de los actores democráticos del país. Una elección libre es el escenario ideal».

Insistió en que para dirimir el conflicto en Venezuela una elección semicompetitiva, es decir, donde no estén reflejadas todas las condiciones de equidad para que se realice un proceso electoral, resultaría ser una ganancia para el país.

«Considero que en lo que no se puede continuar es en la estrategia que ha venido sosteniendo la oposición ligada a Juan Guaidó, por cuanto constituye a una estrategia que se encuentra en un callejón sin salida basada en el apoyo de la comunidad internacional», opinó Jiménez.

Explicó que cuando se estudia cómo se han dado las transiciones en otros países, europeos, de América Latina, africanos, entre otros, la comunidad internacional constituyó un factor de peso, pero nunca como un factor determinante para que se pueda desencadenar una transición democrática.

«Es importante valorar lo que ocurre en su justa dimensión sin generar falsas expectativas, pero también entendiendo que forma parte de un importante proceso que a mediano o a largo plazo nos pudiera conducir a elecciones libres», expresó la politóloga.