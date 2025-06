La comunidad Ricardo Montilla, parte alta del sector Las Palmas de San Juan de los Morros, lleva casi 24 horas sin luz después de que explotara un transformador este lunes 16 de junio.

María Teresa Silva, una de las afectadas, denunció ante Radio Fe y Alegría Noticias que esta es décima vez que explota uno de los transformadores ya que llevaba un año presentando una falla constante.

“Señor gobernador Donald Donaire, le pedimos en nombre de nuestra comunidad que nos dé el apoyo de inmediato. Tenemos un año presentando este problema; cuando no son los transformadores, es la alta tensión. Hay un problema que se está generando aquí, que algo está consumiendo demasiada corriente”, expresó la vecina.

Aseguró que los técnicos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en la zona van cuando los llaman, cambian el transformador dañado, pero no pasan ni 24 horas cuando explota nuevamente.

“Aquí han montado un banco de transformadores completo y en la misma noche, se han explotado, no es normal. Los niños no van a la escuela porque mayormente estamos sin luz. Ya vamos para 18 horas sin luz y a esta hora no ha venido Corpoelec”, señaló Silva en la mañana de este martes 17 de junio.

Los mismos vecinos en San Juan de los Morros compraron los materiales

Por su parte, Mailyn Flores, líder de calle y miembro del consejo comunal de este sector, exigió la presencia de Corpoelec para que de una vez sustituyan el poste y el banco de transformadores para evitar que se sigan perjudicando las casas cercanas que sufren cada vez que explotan.

“Solicitamos la inspección y la respuesta, ya que desde el día lunes de Carnaval de este año en curso, Corpoelec solicitó un material que fue adquirido mediante la segunda consulta del poder popular y todavía estamos esperando repuesta de instalación y cambio de este banco de trasformadores a otro sitio, quitándole el riesgo permanente que tienen estas viviendas y toda la comunidad”, indicó.

Señaló que son más de 180 familias en este sector de San Juan de los Morros, en las que se incluyen niños y adultos mayores, que presentan problemas de salud por estar sin energía eléctrica.

“Son más de 800 habitantes. Tenemos adultos mayores, niños y adultos con problemas de tensión, hipertensos, diabéticos y que se nos hace muy difícil controlarles la salud a los perjudicados”, expresó.

Resaltó que más de 10 veces han cambiado estos transformadores, pero sigue el problema.

La vocera hizo un llamado a los técnicos de la estatal eléctrica para que supervisen y resuelvan la problemática que se ha vuelto consecutiva sin que se encuentre la solución definitiva.

“Necesitamos que se mueva la institución, que vengan y caminen y busquen dónde está la falla porque no podemos seguir perdiendo artefactos eléctricos. Lo que se quiere es no perder vidas humanas, que eso no tiene remedio. Exigimos respuesta, porque sino tendremos que irnos a otras acciones más fuertes como comunidad”, manifestó.

Volvió explotar uno de los tres transformadores de la comunidad. Foto: Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias

