Por escasez de combustible suspenden transporte público hacia Guafita

Richard Parra, representante de la empresa Guasdualito, confirmó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que debido a la escasez de gasolina y gasoil fue suspendido el servicio de transporte público en la ruta Guasdualito Guafita, en el municipio Páez, Alto Apure.

El transporte admitió que a las unidades de esta y otras líneas que operan desde la capital del municipio «no nos están surtiendo el gasoil y esto originó que suspendiéramos el servicio hacia esa comunidad», ubicada en la parroquia Rafael Urdaneta, antes de llegar a La Victoria.

Parra también reveló que «nos dimos cuenta que esa comunidad estaba utilizando otro tipo de transporte, no sabemos si se trata de un camión u otro autobús, lo cierto es que el carro se iba de aquí ( terminal de Guasdualito) totalmente vacío y se venía igual en un tramo de 50 kilómetros, de ida y vuelta. Entonces, eso no era justo que nosotros mandemos un carro para Guafita a prestar un servicio y no sea utilizado por la comunidad».

Sin embargo, dijo estar prestos a sostener alguna reunión con los representantes comunitarios para alcanzar algún acuerdo «en el cual nos podamos comprometer en enviar el vehículo pero donde también ellos se comprometan en hacer uso del transporte público».

Similar situación de parálisis de rutas se constatan en comunidades de la parroquia Guasdualito. Sus usuarios reclaman a los transportistas que reactiven el servicio que afecta a más de 20 mil pasajeros que utilizan el servicio.

Por Rómulo Zapata/Radio Fe y Alegría Noticias