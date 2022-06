Por supuesto robo de insumos fueron detenidos dos médicos en Maracaibo

Este lunes 6 de junio efectivos de la GNB detuvieron a dos médicos del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) por presuntamente haber solicitado a familiares de un paciente insumos para realizar una operación y por supuesta sustracción de otros.

La médico residente de nombre María Inés Elías (de nacionalidad colombiana) quedó en detención por el caso de Claudia Salón, una señora que necesita operarse de emergencia. Rafael Briceño, residente de cuarto año, venezolano, fue el otro médico detenido.

Según reseña Crónica Uno, el director del posgrado de medicina de la Universidad del Zulia, Freddy Pachano Arenas, informó que los insumos estaban destinados para una intervención quirúrgica que se tenía prevista para este martes. «Eran para operar a una paciente de un tumor gigante de ovario». Pero, aparentemente, los insumos fueron encontrados en el carro de la doctora sin declaración.

De acuerdo con las declaraciones de Pachano, a los residentes se le dejó saber que no pueden solicitar insumos, aún cuando tratan de hacer «lo que sea por ayudar al paciente».

«No podemos avalar situaciones que van contra la orden de la máxima autoridad del hospital. Les hemos explicado que no deben tener insumos en su poder y que si los van a introducir al hospital, aún cuando no son del hospital, deben declararlos, para que cuando los vayan a sacar, (el personal y los pacientes) sepan que son los mismos que entraron y no se usaron, o dejarlos en el hospital. Todos estos problemas vienen por el déficit de insumos», cita Crónica Uno al médico Pachano.

Hasta la tarde de este martes se conoció en el HUM no han podido operar a la paciente por el déficit de personal.