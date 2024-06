Presidente de la FCU-UCV: 30 % de los estudiantes no está inscrito en el CNE

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Jesús Mendoza, informó que un 30 % de la población estudiantil de esta institución no está inscrita en el Registro Electoral.

Mendoza señaló que esta falta de interés hacia el proceso electoral del próximo 28 de julio se debe, en gran medida, a la carencia de políticas públicas efectivas dirigidas a los jóvenes.

“No hay una ley de primer empleo, no hay sueldos competitivos, no hay universidades que tengan condiciones. Solo hay una Misión Juventud, que es un órgano populista en momentos electorales que realmente no les lleva soluciones a los jóvenes”, afirmó Mendoza en una entrevista reciente que tuvo con Kicosis, programa que se transmite por Globovisión.

El dirigente estudiantil también hizo hincapié en la responsabilidad compartida por un sector de la oposición, indicando que estos dirigentes “no les hablan a los jóvenes y no les han dado soluciones concretas”.

Mendoza lamentó que no se haya ofrecido una respuesta rápida a las demandas y solicitudes de esta parte de la población venezolana.

Finalmente, el presidente de la FCU-UCV llamó a hacer un cambio en las políticas públicas y a poner una mayor atención a las necesidades de los jóvenes para fomentar su participación y compromiso cívico.

🔵 Jesús Mendoza reportó que el 30% de la población estudiantil de la UCV no está inscrita en el Registro Electoral.



🗣️ La apatía es porque el Ejecutivo no tiene políticas públicas para los jóvenes y la oposición no propone soluciones concretas a los estudiantes.



📌 Entrevista:… pic.twitter.com/lF3Kb2hRdQ — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) June 3, 2024

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.