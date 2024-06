La fundadora de la Asociación Civil Para la Prevención de Accidentes de Tránsito (Asotransito), Lilian Romero, opinó que antes de que se declarara las piruetas en moto como un deporte nacional, se tenía que priorizar un reglamento que, por ejemplo, regulara las maniobras.

“Yo no estoy en desacuerdo con la motopirueta, pero no era el momento adecuado y creo que no se cuidó bien el reglamento antes de realizar el anuncio (…) Deberían organizarse primero”, sostuvo en entrevista para Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.

El pasado 8 de junio el mandatario Nicolás Maduro anunció que las motopiruetas serían deporte nacional. Las motopiruetas son acrobacias realizadas en motocicletas, entre las que destacan conducir con una sola rueda.

“Esto no era una prioridad, la prioridad es mantener vivos a los motorizados que salen a ganarse el pan de cada día, con vías inseguras y sin una ley vigente”, reflexionó Romero.

En cuanto a la necesidad de un reglamento, cuestionó que se declare como deporte nacional cuando no hay un reglamento que regule no solo las maniobras, sino también la vestimenta y los lugares donde se realizarán estas prácticas, que permita resguardar la vida de los conductores.

De hecho, señaló que declarar las motopiruetas como deporte nacional implica que tengan que acondicionar espacios para que practiquen sus maniobras y destinar recursos públicos para que los motorizados puedan hacerlo de forma segura.

Accidentes de tránsito con motorizados al frente

Por otra parte, Romero afirmó que los accidentes de tránsito habrían aumentado por el incremento de motorizados en la calle, de los cuales se desconoce si se han capacitado en el manejo y si mantienen una conducción imprudente.

Romero se refirió al reporte del Observatorio de Seguridad Vial (OSV) que registró 112 muertos por accidentes de tránsito a nivel nacional en las primeras cinco semanas de este año. De acuerdo con el monitoreo, la cifra más alta fue de motorizados con 39.

En ese sentido, lamentó que hay motorizados que tienen la certeza de que pueden circular sin cumplir las normas de tránsito, avanzando vehículos entre canales, montándose en las aceras e irrespetando el semáforo.

“Las motos están a muy bajo precio y te ahorras la gasolina. Estamos conviviendo entre motos, parque automotor envejecido, vehículos reparados por sus propios dueños, más los comportamientos imprudentes de nosotros los venezolanos que están generando siniestros viales”, expresó.

Según la vocera, en el Hospital Dr. Domingo Luciani de Caracas pueden recibir hasta siete motorizados lesionados por día.

Remarcó que no hay un reglamento vial vigente adaptado a las necesidades viales del motorizado que permita orientar a estos conductores con un manejo preventivo.

Denunció que no hay cifras sobre los accidentes de tránsito y tampoco políticas públicas eficientes para prevenir estos accidentes de tránsito; por el contrario, en su opinión, parece que se acepta el desorden vial con la promoción de las motopiruetas.

