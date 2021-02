Productora de Guárico denunció que fue desalojada de sus tierras a la fuerza

La productora Ana Mercedes Delgado Bolívar, propietaria de un predio de 27 hectáreas, en el sector Uverote, ubicada en el Sistema de Riego Rio Guárico en el municipio Miranda, denunció que un tío materno “pretende a la fuerza” apropiarse de sus tierras.

Delgado relata que el pasado 4 de enero el ciudadano Sixto Bolívar la amenazó con una escopeta para que se saliera de la parcela.

“Sixto Alexis Bolívar Silva, quien ha querido quedarse con lo que me corresponde de manera agresiva y arbitraria, se presentó el día 4 de enero al predio donde me apuntó con una escopeta de dos cañones, con mi hija en brazos de dos meses, amenazándome que me saliera por las buenas porque sino, era capaz de atentar contra mi vida”.

Relató la productora que a partir de este evento se ha sentido amenazada “porque el señor es demasiado violento y llamé inmediatamente a mi hermana” y lograron que se acercara una comisión policial que “lo agarró infraganti, se lo llevan preso por violencia de género y atropello”.

De repente cambió la cosa

Sin embargo, de manera inesperada cambió el curso de los hechos. “Después de eso toca el día de presentación y la juez de control le da una orden de alejamiento haca mi persona”, pero, según el testimonio de la mujer, el señalado no acató la instrucción “porque cuando sale bajo medida cautelar, se va con cinco funcionarios de la policía municipal a amedrentarme a mi casa”.

Describió esa escena indicando que se encontraba con su hija haciendo sus labores de campo y del hogar, cuando Bolívar Silva entró sin su consentimiento, violentando la entrada con una camioneta en la cual venían a bordo cinco funcionarios policiales, el ciudadano mencionado, “un abogado que se llama Elías Villalobos, violando ellos, que son la autoridad, esa medida cautelar”, acotó la productora.

“Las amenazas de los funcionarios fueron que si yo no me montaba, que si yo no me salía, porque eso era de Sixto Alexis, ellos me iban a subir en ese carro con los ganchos, que no le importaba nada, que nos íbamos a ir todos presos”.

La mujer respondió que no se iba a salir porque esa era su casa “y si tú me quieres sacar de aquí tráeme una orden o dime qué delito yo estoy cometiendo”.

Relató que al siguiente día llegó otro grupo con más efectivos policiales junto a funcionarios del Instituto Nacional de Tierras; “donde están Cristian Lara, Rubén Medina y Alexis Herrera que fueron amedrentarme a mí, que yo tenía que salirme porque ya el Inti había decidido que yo tenía que irme, que eso me lo iban a revocar, que mi título de adjudicación ellos mismos me lo iban a revocar”.

Luego, el 13 de enero, “llegan otra vez 9 funcionarios de los azules, dos femeninas, armadas con pistolas, escopetas, cargaban un sinfín de armamento y llega los funcionarios de Inti y me llevan una citación, en la cual me están revocado mi título, me están aplicando un ecreto de “Denuncia de Tierras Ociosa”.

Sin embargo, la mujer rechaza la medida porque asegura que lleva 6 años trabajando y produciendo en ese predio rural.

Se siente indefensa

“Violentaron otra vez, y ya llegué al punto que yo colapsé, ya no fueron nueve ni cinco, fueron catorce funcionarios, entre la policía y la Diep , era una orden del comándate Oviedo, donde todos nos teníamos que montar porque sino, nos metían presos”.

El atropello fue de tal magnitud que “eran las siete de la noche, me sacaron la cuna de mi hija, mi pertenencias, mi ventilador, mi corotos, mi comida, todo me lo tiraron en el piso y los funcionarios viendo todo y no hacían nada, yo no tenía nadie ahí, era simplemente una madre indefensa con la niña en brazos, dejando que ellos me atropellaran de la manera más hostil”.

Delgado Bolívar dice poseer evidencias como videos, fotografías de los funcionarios actuantes en estos atropellos.

Por lo pronto, un tribunal le ordenó al señor Sixto Bolívar que sacara de los predios de la señora, donde ya preexistía un cultivo de arroz, su ganado y un grupo de cochinos.

El juzgado emite una orden protección hacia las tierras de la mujer. No obstante, según su propia denuncia, varios funcionarios de la policía regional de Guárico violentaron una vez más la orden emanada del juez al mantener el apoyo a las acciones violentas del señor Bolívar.

La productora manifestó que “yo le hago un llamado a las autoridades competentes que me puedan ayudar, porque ya que me están violentando mis derechos, yo no tengo derecho de nada, dónde está el gobierno, donde está el que me va resguardar a mí”.