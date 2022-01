Productores de Machiques están sin permisos para mover maquinarias

Las malas condiciones de las vías agrícolas impiden la movilización de la producción en las fincas de la región zuliana, cuestión que se acentúa porque desde hace más de un año en el Zulia está prohibida el traslado de maquinaria agrícola sin una autorización especial de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI).

Guillermo Enrique Romero, productor de 75 años de edad, dueño de la finca La Fortaleza, ubicada en Machiques de Perijá, asegura que cada vez es más difícil producir y trabajar el campo.

“Hace 14 meses compré un tractor y hasta la fecha no he podido trasladarlo a mi finca porque no cuento con la permisología. Me pidieron una carta explicativa con los documentos del tractor y de la finca, hice todo lo que me pidieron y hasta los momentos no hay respuesta”, contó a Radio Fe y Alegría Noticias.

El productor afirmó que cumplió con todos los pasos solicitados que incluyó dirigirse hasta la sede de la ZODI Zulia pero sin obtener resultado alguno.

“Hay muchas dificultades para que uno pueda trabajar con los tractores, entonces, ¿cómo hace uno? Cada día las fincas se te están llenando de monte, no podemos llegar al pueblo con la producción porque en el invierno no hayas cómo trasladarte. Son dificultades por donde quiera, cada día el gobierno nos está poniendo más difícil las cosas”, dijo Romero.

Reiteró que tiene 14 meses gestionando ante las autoridades militares para poder movilizar el tractor hacia su finca. “No he logrado el permiso. ¿Cómo creen que nosotros podemos aumentar la producción si cada día las cosas son más difíciles e imposible para mantener una finca? Hay haciendas abandonadas en el estado Zulia porque sencillamente el productor no ha podido seguir trabajando, no hay medios, el gobierno en vez de ayudarnos lo que hace es que cada día lo que hace es trancarnos el camino”.

Romero comentó que los productores agropecuarios no están pidiendo al gobierno que les arregle los caminos, “solamente le pedimos que nos permitan a nosotros arreglarlos, que nos permitan trasladar los tractores para arreglar las vías de penetración, arreglar los muros internos de las fincas que ya ni con carretas podemos mover”, planteó el productor.

Detalló que hay fincas que tienen varias vaqueras y tienen que trasladar la producción de una vaquera hasta la principal y no lo pueden hacer porque ni en mula pueden hacerlo.

”Es imposible por las condiciones de los caminos, no le estamos pidiendo al gobierno que nos arregle nada, solo que nos permita trasladar los tractores para nosotros hacerlo”, propuso.

Los productores agropecuarios de Machiques No pueden trabajar las tierras por la falta de gasoil en los tractores. Desde hace tiempo se venafectados ante la escasez de combustible.

Algunos se las han ingeniado de mil maneras para acercar su producto a los centros de distribución más cercanos, mientras que otros han paralizado la producción porque no han podido trabajar las tierras por la falta de gasoil en los tractores.

“Si te consiguen una pipa de gasoil que vas a trasladar a la finca vas preso. Entonces, ¿cómo hacemos porque ni para prender una planta podemos porque no nos permiten el traslado de combustible mucho menos movilizar el tractor” puntualizó Romero.

Describió que le ha tocado trasladarse hasta de pasajero e irse en cola y llegar hasta el portón de su finca y caminar varios kilómetros porque no hay combustible. “Hago lo que sea para llevarle la comida a la gente para que no pasen hambre, ya no quieren ir trabajar en las fincas», señaló.