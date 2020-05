Productores en Guárico protestan por la falta de combustible

Productores agropecuarios del municipio José Tadeo Monagas protestaron este sábado 23 de mayo en la estación El Trébol exigiendo suministro de gasolina para poder llegar a sus unidades de producción.

Ramón Castillo, productor de Altagracia de Orituco, declaró que realizaron esta protesta exigiendo que el sector agrícola sea beneficiado con combustible ya que el poco que llega, no alcanza para todos.

“Ya de verdad estamos cansados aquí en Altagracia de Orictuco, estado Guárico, con la apatía, con la negligencia, con el abuso prácticamente policial que impide que los productores equipemos con combustible para llevar el alimento al pueblo, para llevarle alimento al municipio”, agregó.

Castillo comentó que ellos están exigiendo que le suministren gasolina para poder llegar hasta sus unidades de producción.

“Los que nosotros solicitamos es que sean equipados nuestros trasportes a nuestras unidades de producción. Ya de verdad esto es un abuso, queremos una solución”, exclamó.

Por su parte, Edgar Zerpa, otro productor afectado, señaló que al municipio llegan gandolas de combustible semanales pero no alcanzan para surtir a los productores.

“Rogando, pidiendo, mendigando un litro de gasolina para poder ir a nuestras unidades de producción. Señores cómo vamos a sacar este país adelante. Esto es imposible, el mayor obstáculo lo tenemos con las mismas autoridades tanto locales, como autoridades nacionales encargadas de la seguridad, son las que nos imponen”, aseguró.

“Aquí llegan las gandolas de gasolina y se desaparecen, se evaporan no sabemos cómo. Hemos tratado por todas las vías más legales que establecen las leyes y la Constitución, sin embargo, no hay forma ni manera que nos atiendan”, dijo.

Zerpa argumentó que no han podido llegar a las fincas a atender a los animales y la siembra que se están muriendo ante la falta de agua por el verano tan fuerte que esta azotando a este estado llanero.

“Con la sequía que nos azota, sin agua, el ganado sin alimento, ya no hallamos cómo trasladar el alimento y el agua. Las autoridades con la vista gorda ante esta situación. Hacemos un llamado a todos los productores a unirnos, no podemos doblegarnos, no podemos decaer a esta situación porque no nos van dotar de gasolina”, indicó el productor.

Una media hora después que se realizó la protesta, los productores fueron llamados para suministrarles cuarenta litros de gasolina para que puedan trasladarse a sus fincas y prometiéndoles que serán surtidos con el combustible en la semana cuando llegue más al municipio.