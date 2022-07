Prosigue la acción del baloncesto en Cumaná “Copa Naviarca”

Este jueves 21 de Julio continuaban las acciones en el gimnasio 26 de octubre de Cumaná con tres encuentros, dando inicio a la tercera semana del Torneo Apertura 2022 “Copa Naviarca”.

Esta actividad deportiva se desarrolla bajo el aval de la Asociación de Baloncesto del estado Sucre, con una excelente receptividad por parte de la fanaticada cumanesa.



El inicio de esta jornada marca a cuatro equipos en calidad de invictos, y otros tres con mucho chance de pasar a la próxima instancia que será el “super cinco”.

Esta semana será decisiva en el desenlace del torneo que enfrenta a doce quintetos, divididos en dos grupos de los cuales clasifican los dos mejores y el mejor tercer lugar.



Las siguientes jornadas se jugaran los días viernes 22 y sábado 23

Viernes 22/07/22

5:00 pm. LP Sport – vs- Tintorera Azul

6:30 pm. Oswaldo Sport – vs- Caimanes de la Villa

8:00 pm. Bodegon Donde Harold – vs- Club 24 de Julio



Sabado 23/07/22

5:00 pm . Caimanes de la Villa – vs- Super Bloques

6:30 pm. LP Sport – vs- Halcones

8:00 pm. Tintorear Azul – vs- Glorias Deportivas



De esta manera, los organizadores del torneo reiteran la invitación a toda la fanaticada del baloncesto para que plenen las gradas del gimnasio cumanés y disfruten en familia de esta fiesta deportiva.







Así marcha el grupo A