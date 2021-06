Protestaron en Guárico exigiendo suministro de gasolina

Con pancartas en manos representantes de gremios de educación, salud, sociedad civil y Frente Amplio en San Juan de Los Morros, protestaron exigiendo suministro de gasolina la mañana de este viernes 25 de junio.

Jesús Hurtado coordinador del Frente Amplio en el estado Guárico, denunció que se encuentran protestando en la estación de servicio Platillón, ya que llevan una semana esperando ser surtidos y hasta los momentos no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades militares que se encarga de despacho.

Cinco días llevan conductores bajo el sol y la lluvia sin lograr echar gasolina/ Foto: Xiomara López

“Estamos aquí en la bomba de Platillón, distintos sectores sociales, políticos del estado Guárico, protestando por la grave crisis de combustible en todo el estado”.

“No hay gasolina en el estado, largas colas de conductores varios días durmiendo en las colas. Ayer en el día de San Juan, los sanjuaneros tuvieron que estar con lluvias, pasando necesidad en las colas precisamente porque no hay gasolina en este municipio”.

Hurtado manifestó, que la fallas de combustible se extiende también al gasoil, ya que los productores no contaron con el gasoil necesario para periodo de siembra.

“Esto se repite también con el gasoil, en el estado Guárico, está la actividad agrícolas, no hay gasoil para trabajar en la siembra de maíz, prácticamente se perdió el ciclo de lluvia, no hubo gasoil, no hubo insumos y no se sembró el maíz y el arroz necesario para la arepa y el arroz de la mesa del venezolano”.

El representante del Frente Amplio señaló, que las autoridades militares encargadas de esta bomba le informaron que no tienen gasolina.

“Ya hoy es viernes, la semana próxima es radical no va haber gasolina y no se ha logrado suministrar la cantidad necesaria, nos informan en este momento que no hay disponibilidad de combustible en esta estación de servicio”, finalizó diciendo Hurtado.